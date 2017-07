Un cardinal se préoccupe des "droits homosexuels" plus que du mariage

Augsburger Allgemeine

Pour Reinhard Marx, cardinal de Munich et membre du Conseil des cardinaux du pape François, la légalisation du pseudo-mariage gay en Allemagne n'est pas une défaite pour l'Église. Il déclarait au quotidienle 14 juillet, "On ne transforme pas simplement des idées morales en lois".Marx accuse l'Église de ne pas être "pionnière en matière de droits des homosexuels" et regrette de n'avoir rien fait à titre personnel contre l'ancienne loi allemande contre la fornication homosexuelle, qui a été abolie en 1994.