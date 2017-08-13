Кардинал Напье наносит удар кардиналам-авторам Dubia?

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10 августа кардинал Уилфрид Фокс Напье из Дурбана (ЮАР) разместил в Twitter публицистическую статью авторства американского священника Луи Дж. Камелира, которая была впервые опубликована в январском издании иезуитского журнала. Камелир защищает позицию Папы Франциска, который отказывается от продолжения диалога с кардиналами-авторами Dubia, и обвиняет их в "потере здравого смысла, и прямом отрицании важности миссии и следования правилам самого Иисуса". Напье назвал эту статью "еще одним интересным мнением, касающимся вопроса Dubia".Большинство подписчиков Напье не согласились с ним. Один из них пишет: "Камелир не назвал ни одной весомой причины не отвечать авторам Dubia". Другой пользователь добавляет: "Интересный ход от современных иезуитов, которые открыто говорят о своей любви к гомосексуалистам. Что случилось с вами, высокопреосвященство? Это очень печально".