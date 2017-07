BREVE ELENCO DEGLI INSULTI DI BERGOGLIO AI CATTOLICI.

Insulti semplici

Insulti elaborati

Ecco una graziosa raccolta di invettive che il Vescovo di Roma ha dedicato ai Cattolici.Non una parola contro i peccatori, gl'idolatri, i deicidi, gli eretici, gli scismatici, gli abortisti, i sodomiti, i nemici di Dio no.Le preziose perle di saggezza sono riservate a coloro che rimangono fedeli a Cristo e alla Chiesa.Vecchie comariFomentatori della coprofagiaSpecialisti del LogosSgranarosariFunzionariAssorbiti da se stessiNeo pelagianiPrometeiciRestaurazionistiCristiani ideologiciPelagianiSignor e signora PiagnisteiTrionfalistiCristiani inflessibiliModerni gnosticiCristiani liquidiCristiani superficialiSchiavi della superficialitàMummie da museoPrincipe rinascimentaleVescovo da aeroportoCortigiano lebbrosoIdeologoMusilunghiFacce da funeraleGnosticiVescovo carrieristaScontrosiAutoritariElitariPessimisti queruli e disillusiCristiani tristiCristiani con la faccia da sottacetoInfantili, timorosi di danzare, di gridare, paurosi di tuttoChe cercano certezza in ogni cosaCristiani allergici alla predicazioneCristiani chiusi, tristi, intrappolati, che non sono Cristiani liberiCristiani paganiPiccoli mostriCristiani sconfittiChe ripetono il Credo pappagallescamenteCristiani pappagalloCristiani con la fede annacquataCristiani senza speranzaBattitori da InquisizioneSeminaristi che stringono i denti aspettando di finire gli studi, che seguono le regole e sorridono, e rivelano l'ipocrisia del clericalismo, uno dei mali peggioriIdeologi dell'astrattoFondamentalistiPreti untuosi e idolatriAdoratori del dio NarcisoPreti vanitosi e farfalloniPreti che vendono gommePreti magnatiReligiosi che hanno il cuore amaro come l'acetoPromotori del veleno dell'immanenzaChiusi nella formalità di una preghiera gelida, avariSterili nel loro formalismoGente vecchia e nostalgica di strutture e usi che non vivificano più il mondo di oggiGiovani maniaci della modaCristiani da pasticceriaTorte deliziose, leccornie dolci: deliziosi, ma non veri CristianiTuristi esistenzialiCristiani anestetizzatiCristiani ipocriti interessati soli ai loro formalismiMalati di accidiaCristiani accidiosiPersone senza luce, deprimentiEgoistiAutoreferenzialiBanderuoleMarci nel cuoreDeboli fino alla putredineDal cuore neroCristiani dal cuore deboleCristiani nemici della Croce di CristoCavillatori moralisticiContemplativi distantiSi dissimulano, si mimetizzano da brave persone: si presentano come nei santini, con gli occhi rivolti al cielo mentre pregano, dopo essersi accertati che siano visti: credono di essere migliori di altri, che disprezzano.Io sono un vero Cattolico - dicono - perché mio zio era un gran benefattore, la mia famiglia è così, io sono cosà... Io ho imparato, io conosco questo Vescovo, questo Cardinale, questo sacerdote... Io sono così o cosà... Pensano di esser migliori degli altri: questa è ipocrisia.Lo penso di molti Cristiani, di molti Cattolici: sì, sono Cattolici, ma senza entusiasmo, amareggiati.Cristiani che non lasciano spazio alla grazia di Dio: e la vita di questi Cristiani, la vista di questa gente, consiste nell'avere tutti i documenti e i certificati in ordine.Il teologo soddisfatto perché il suo pensiero è completo e conclusivo è un mediocre.Il teologo che non prega e non adora Dio finisce per precipitare nel più disgustoso narcisismo.Questa è una malattia del clero: il narcisismo dei teologi e dei pensatori è dannoso e disgustoso.Le vostre istituzioni non sono macchine per produrre teologi e filosofi.Cristiani pipistrelli che preferiscono le ombre alla luce della presenza del Signore.Cristiani inamidati, troppo educati, che parlano tranquillamente di teologia bevendo il tè.Conosciamo tantissimi buoni Cattolici, buoni Cristiani, amici e benefattori della Chiesa che - come poi si è saputo - lo facevano per trarne un profitto personale. Si presentavano come benefattori della chiesa e facevano soldi di nascosto.E nella Chiesa ci sono arrampicatori, gente guidata dalle ambizioni: ce ne sono molti! Ma se ti piace fare l'arrampicatore, arrampicati sulle montagne, che è più sano! Non venire in Chiesa per arrampicarti!Un semplice gregario in questa setta.C'è tanta sterilità all'interno della nostra Madre Chiesa: quando a causa del peso della speranza nei Comandamenti,questo pelagianesimo che tutti noi portiamo dentro le nostre ossa, essa diventa sterile. Lei crede di poter dare la vita...no, non può!Molte volte penso che in alcuni luoghi la Chiesa è più simile a un'imprenditrice che non ad una madre.Una Chiesa scoraggiata, ansiosa, triste; una Chiesa che sembra più una zitella che una madre; e questa Chiesa non serve a niente, una Chiesa così non è altro che un museo.Falsi Cristiani: Cristiani truccati, che quando piove gli cola il trucco!Tanti falsi Cristiani cadono alla prima tentazione.Apparenze! Cristiani dell'apparenza... sono morti!La banda degli eletti nel loro microclima ecclesiastico!Penso a quanti Cristiani preferiscono uno spettacolo al silenzio del Regno di Dio.Dobbiamo considerare queste persone che vengono a ricevere un Sacramento come se venissero ad una festa, come a Cana di Galilea, o come se partecipassero ad un concorso, per essere visti, per vanità?Un Cristiano senza forza, senza fertilità.Un Cristiano fuori da se stesso, che serve se stesso: la sua è una vita triste, perché spreca tanti doni del Signore.Pagani con due mani di vernice cristiana, in modo da apparire come i Cristiani, ma ciò nonostante pagani!Un pastore che apre le porte della Chiesa e rimane lì, ad aspettare, è un pastore triste.Ci sono Cristiani delle tenebre, che conducono una vita di peccato, una vita lontana dal Signore e che usano queste quattro parole che appartengono al maligno. E poi ci sono i Cristiani della zona grigia, che si barcamenano. La gente dice di loro: Ma questo sta con Dio o col demonio? Mah! Sempre nella zona grigia. Sono tiepidi. Non sono né luce né tenebra. E Dio non li ama. Cristiani che vivono in questo modo, per l'apparenza, la vanità, sembrano pavoni, fanno la ruota come pavoni.Quanti Cristiani vivono per le apparenze? La loro vita sembra una bolla di sapone. Che bella bolla, eh, con tutti i suoi colori!Politici corrotti, uomini d'affari corrotti, ecclesiastici corrotti ovunque!Gli uniformisti, che vogliono uniformare tutto: tutti uguali.Si chiamano Cristiani, si chiamano Cattolici, ma il loro comportamento rigido li allontana dalla Chiesa.Uniformisti, alternativisti, interessati!Truffatori! Abbiamo visto molti di loro: sfilano come benefattori e alla fine, sottobanco, compiono truffe!Orgogliosi, autoreferenziali, lontani dal popolo, intellettuali aristocratici, che chiudono le loro porte e resistono allo Spirito Santo!Si credono immortali, immuni da colpa o indispensabili. Una Curia che non critica se stessa, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi è un corpo malato.Diventano spiritualmente e mentalmente induriti. E' pericoloso perdere questa sensibilità umana che permette a ciascuno di piangere con quelli che piangono, e rallegrarsi con coloro che sono felici.Pianificano troppo. Preparare le cose come si deve è necessario, ma non bisogna cadere nella tentazione di cercare di chiudere o dirigere la libertà dello Spirito Santo, che è più grande e più generoso di ogni piano umano.Lavorano senza coordinazione, come un'orchestra che produce rumore. Quando il piede dice alla mano Non ho bisogno di te, o la mano dice al cuore Me ne occupo io.Testo originale:Già, ricordo quando disse "Chi sono io per giudicare?"