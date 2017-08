Libero

Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente della Banca Vaticana, è stato interrogato dal giornale italianosu come valuti l'attuale posizione della Chiesa Cattolica confrontandola cone quella di Benedetto XVI, che ha detto che "prima di garantire il diritto di emigrare, dobbiamo assicurare il diritto a non emigrare".La risposta di Gotti: «Meglio se non rispondo a questa domanda, rischierei una “scomunica”…. Quanto ci manca Benedetto XVI, mai come ora! Le migrazioni son sempre più manifestamente state volute e pianificate, soprattutto per “aiutare” il nostro Paese, dove risiede la massima Autorità morale al mondo, a correggersi e aprirsi al “multiculturalismo” orientato a un sincretismo religioso necessario a prevenire “guerre di religione”. Temo che non riusciremo a metter in discussione più nulla , ahimè».