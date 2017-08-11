Собака оплодотворила женщину - кардинал Шёнборн "не считает нужным судить"

Ars Electronica

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8 сентября в ходе австрийского фестиваля "искусств" под названием, который финансируется правительством Австрии, а также всеми государствами ЕС, планируется вручение награды "художнице" из Словении, Майе Смрекар, которая использовала один из своих яичников для оплодотворения семенем собаки.По сообщениям газеты, председатель Австрийской епископской конференции, кардинал Кристоф Шёнборн подчеркивает, что такие действия не привели к появлению новой жизни, поэтому он "не считает нужным судить о художественной ценности" безнравственного поступка Смрекар.