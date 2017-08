Eine weitere deutsche Diözese zelebriert die Homosex-Ideologie

Katholische Junge Gemeinde

Am Freitag bewarb die Erzdiözese Freiburg auf ihrem offiziellen Account in einem sozialen Netzwerk einen Homosexuellenmarsch, der am Samstag in Mannheim stattfand. Ein Rahmenprogramm des Marsches war ein „ökumenischer Gottesdienst“, an dem Pastoralreferent Gerrit Schütt, der bei der Erzdiözese angestellt ist, mitwirkte.Eine Gruppe der offiziellen katholischen Jugendorganisationmarschierte mit den Homosexuellen. Die Erzdiözese Freiburg wird vom konservativen Erzbischof Stephan Burger (55) geleitet.In diesem Sommer hat die österreichische Diözese Feldkirch an einem derartigen Marsch teilgenommen und die deutsche Diözese Rottenburg-Stuttgart einen solchen gelobt