Isolde Essen 2시간 전

Das betrifft Priester genauso wie die Gläubigen

in der hl. Messe und bei den Sakramenten.

Ich erinnere mich an einen Artikel, in dem die

Beschwerde eines jungen Priesters an Papst

Franziskus stand.

Er hatte beim Beichten im Petersdom mehrmals

extrem abgelenkte Beichtväter beobachtet,

einer las während der Beichte Zeitung, ein

anderer spielte auf seinem Handy Sudoku.