Eine weltweite demographische Krise zeichnet sich ab

Der jüngste Bericht der Vereinten Nationen über die Entwicklung der Weltbevölkerung zeigt, dass diese sinkt. Die Geburtenrate liegt in der Hälfte aller Länder weltweit bereits unter zwei Kindern pro Frau. Die Geburtenrate in Afrika sinkt.Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass im Jahr 2100 in Europa rund 90 Millionen Menschen weniger leben als jetzt. Das ist mehr als die Bevölkerung Deutschlands, dem größten Land Europas.