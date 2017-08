Cardinale valuta terapia riabilitativa per omosessuali

Reparative Therapy of Male Homosexuality

Il cardinale Wilfrid Napier di Durban, Sudafrica, ha pubblicato tre tweet a proposito di(Terapia riabilitativa per omosessuali maschi) dello psicologo USA Joseph Nicolosi (1947-2017), un pioniere della terapia riabilitativa per omosessuali.Per Napier il libro tratta "un soggetto di grande importanza". Egli fa notare che i luminari [anti-cattolici] di psichiatria – Freud, Jung e Adler – consideravano l'omosessualità come patologica.