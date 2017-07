Un archevêque français craint le "Grand Remplacement" par les musulmans

L'archevêque de Strasbourg Luc Ravel considère que la France subit un "grand remplacement" par les musulmans en raison du taux de natalité et des changements démographiques. S'exprimant dans les colonnes du journal Dernières nouvelles d'Alsace, il a également critiqué le fait que l'avortement est "non seulement concédé mais promu". Pour Ravel, cela est inacceptable non seulement pour des raisons morales, mais aussi parce qu'il "aime la France".