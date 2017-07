Ein Upload auf gloria.tv ist „mit weitem Abstand“ der erfolgreichste Facebook-Beitrag über Angela Merkel

buzzfeed.com

Bild

Welt

Spiegel

Ein Video, das ein Nutzer auf gloria.tv hochgeladen hatte, war „mit weitem Abstand“ der erfolgreichste Facebook-Beitrag über die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in den letzten fünf Jahren. Das schreibt. Das Video ist sieben Sekunden lang und zeigt Merkel, wie sie im Jahr 2011 den unglücklichen Satz sagte: „Wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Immigranten besonders hoch ist.“Das Video auf gloria.tv hatte 273.000 Interaktionen auf Facebook. Das sind Likes, Shares und Kommentare. Das ist mehr als die erfolgreichsten Artikel der größten deutschen Kommerz-Medien wie(230.000 Interaktionen),(142.000) oder(nur 122.000).Der deutsche Buzzfeed-Journalist Karsten Schmehl versuchte erfolglos, das Video als „Fake-News“ zu verunglimpfen, musste aber zugeben, dass Merkel den Satz gesagt hat, der nicht aus dem Kontext genommen wurde.Die ganze Aussage von Angela Merkel lautet: "Hierbei geht es darum, Sicherheit vor Ort zu gewährleisten, und gleichzeitig die Ursachen von Gewalt in der Gesellschaft zu bekämpfen. Das gilt für alle Bereiche der Gesellschaft, aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Immigranten besonders hoch ist. Deshalb ist das Thema Integration verbunden auch mit der Frage der Gewaltprävention in allen Bereichen unserer Gesellschaft."