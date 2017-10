Anonimi della Croce:“La misericordia di Bergoglio e la pubblica umiliazione al Cardinal Sarah”

Sua Eminenza il cardinale Sarah riceve la berretta cardinalizia da Sua Santità Benedetto XVI

Continua a sfuggire di fronte ai “dubia” cruciali che gli sono stati sottoposti, e invece inveisce contro chi vuole salvaguardare la cattolicità della Chiesa.

e constatando che la nota “Commentaire” è stata pubblicata su alcuni siti web, ed erroneamente attribuita alla sua persona, Le chiedo cortesemente di provvedere alla divulgazione di questa mia risposta sugli stessi siti nonché l’invio della stessa a tutte le Conferenze Episcopali, ai Membri e ai Consultori di codesto Dicastero”.

Il lìder maximo Bergoglio

Sono ricorrenti voci che sia in preparazione una spallata del papa al dicastero per la liturgia e la disciplina dei sacramenti che finora anziché accompagnare la mentalità riformatrice di Francesco punta piuttosto a frenare rivalutando vecchie posizioni. Di recente il dicastero aveva appoggiato la richiesta dell’ordinariato militare di proclamare san Giovanni XXIII patrono dell’esercito italiano, scavalcando i vescovi italiani e non informando il Papa sorpresi della decisione piuttosto peregrina e incongrua dell’iniziativa”,

Chissà chi prenderà il suo posto. Qualcuno parla del Cardinale Koch. Si. Proprio quello che sta studiando la nuova messa ecumenica.

Dall’inizio del suo pontificato Bergoglio ha sempre esortato tutti alla “misericordia”. Vi ricordate quando dalla finestra di Piazza San Pietro presentò la “misericordina” ( www.lastampa.it/…/pagina.html )? Chissà. Allora pensai che magari stesse facendo pubblicità a qualche negozietto di articoli religiosi. Ma poi col tempo abbiamo capito tutti che probabilmente la sua “misericordia” è solo a parole, o forse vale soltanto per Pannella, Emma Bonino, Maduro, Fidel Castro e compagnia. Abbiamo scritto molto su questo tema. Sul terrore che Francesco semina in Vaticano. Sulle spie che gli riportano i pettegolezzi di bassa lega ( anonimidellacroceblog.wordpress.com/…/il-cardinale-mu… ) e sulle purghe stile sudamericano che è solito attuare.E anche quest’ultima volta non si è smentito.Mi riferisco proprio all’episodio della sua lettera di “correzione” all’interpretazione che il Cardinal Sarah aveva dato al Motu Proprio sulla liturgia. Una pessima caduta di gusto e soprattutto di stile ( www.lanuovabq.it/it/la-lettera-del-… ). Vi prego di notare in modo particolare le ultime battute di tale lettera: “Bergoglio corregge, bacchetta e soprattutto umilia. Essendo il Cardinale Sarah Prefetto della Congregazione per il Culto Divino, avrebbe potuto trovare sicuramente vie più discrete per una sua eventuale “correzione fraterna” (le virgolette sono d’obbligo perché da correggere non c’era proprio nulla). Invece, da buon dittatore sudamericano ha voluto dare una umiliazione pubblica. Ha consegnato Sarah alla gogna mediatica ( notizie.tiscali.it/…/Papa-Francesco-… ), per aver osato contraddirlo. Credo che il Cardinale stia vivendo questo momento con grande serenità. Perché è un uomo di Dio. Diversamente si evince dallo stile della lettera bergogliana un nervosismo, una isteria, una irritazione completamente ingiustificate.Sicuramente anche questo, proprio come dice l’articolista di Tiscali “e come noi avevamo anticipato in uno Spiffero del 20 settembre scorso ( anonimidellacroceblog.wordpress.com/…/spifferi-parte-… ), sarà uno dei motivi che porterà Bergoglio al licenziamento di Sarah entro la fine di quest’anno. Come del resto ha fatto per tutti gli altri Cardinali cattolici.Fra Cristoforo