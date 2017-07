Kakaibang Pagpupulong sa Santa Marta Kasama si Francis

benoit-et-moi.fr

Ang Pranses na blog naay nag-ulat tungkol sa grupo ng mga bagong ordinang pari na may puting collar-shirt, lahat ay mula sa parehong diyosesis na nag-pilgrimage sa Roma mga ilang araw na ang nakakalipas. Hiniling nila na magtanghalian sa Casa Santa Marta at magdiwang kasama si Francis sa susunod na araw. Habang nagtatanghalian, pumunta sa kanila si Francis, "Saan kayo nagmula?", nagmamalaking sumagot ang pari, "Mula sa diyosesis ng X". Sumagot si Francis na tila naiinis, "Ah, sa X madami pa ring pari. Ibig sabihin mayroong problema, problema sa kaunawaan". At nagpatuloy siya sa kanyang pupuntahan.Nanggaling ang impormasyon mula sa pari na ipinakilala ng blog bilang personalidad na kilala ng publiko higit sa anumang paghihinala ngunit sino ang kailangan ng proteksyon mula sa pambubuwelta.