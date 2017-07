Caricamento di Gloria.tv "finora" è il post su Angela Merkel di maggior successo su Facebook

buzzfeed.com

Un video caricato da un utente di gloria.tv è stato "finora" il post più di successo su Facebook riguardante il cancelliere tedesco Angela Merkel negli ultimi cinque anni, riferisce. Il video è lungo sette secondi e mostra Merkel nel 2011 che pronuncia l'infelice frase: "Dobbiamo accettare che il numero di crimini commessi da giovani migranti è particolarmente alto".Il giornalista tedesco Karsten Schmehl di Buzzfeed ha provato senza successo a denigrare il video come "fake news" (notizia falsa), ma allo stesso tempo ha dovuto ammettere che la Merkel ha pronunciato la frase che non è stata presa fuori dal contesto.Il video su gloria.tv ha avuto 273.000 interazioni su Facebook che sono like, condivisioni o commenti. Ciò è più degli articoli di maggior successo dei più grandi media commerciali tedeschi come(230.000 interazioni),(142.000) o(solo 122.000).