Regensburger Domspatzen

Il filosofo ed ex presidente del senato italiano Marcello Pera è convinto che "un massiccio attacco a Benedetto XVI è in atto". Pera è un amico personale dell'ex papa. APera ha detto il 23 luglio che questo attacco usa come bersaglio il cardinal Gerhard Ludwig Müller nel contesto di un esagerato rapporto su presunti abusi nel collegio del coro di ragazzi cattolici tedeschiL'attacco è motivato dal fatto che Benedetto XVI è, secondo Pera, un "bastione della dottrina Cattolica".