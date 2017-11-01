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(Лютеранский) Ватикан посвятил отдельную марку революции Лютера

Ватикан выпустил отдельную серию почтовых марок, чтобы отметить "пятисотлетие с момента (неудачных) реформ протестантов".

На марке изображены немецкие реформаторы Мартин Лютер и Филипп Меланхтон, преклоняющиеся перед распятием Христа.

Данное изображение было получено в протестантской церкви всех святых (которую также называют Schlosskirche или церковь-замок) в городе Виттенберг. Считается, что именно здесь Мартин Любер обнародовал девяносто пять тезисов в 1517 году.

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