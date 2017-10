Die Aufregung über den MARX-ismus im WOELKIkuckucksheim...

theo

anthropo

anthropozentrische

Sacrosanctum Concilium

äußeren

inneren

lange vor 1962

Der Mensch als anonymer Christ ist, bereits weil er als Mensch auf Gott bezogen ist, erlöst.

theozentrischen

anthropozentrischen

Gethsemani

Nicht

Neben

Anti

der Mensch

Hominismus

Nur die Ruhe, kein Pontifikat währt ewig

hinter den Kulissen

Und wenn die Trompete unklare Töne hervorbringt, wer wird dann zu den Waffen greifen?

...ist sicherlich berechtigt, aber unnütz. Kardinal Marx redet den Mächtigen nach dem Munde und wird dies weiter so halten, Kardinal Woelki posiert so medienwirksam wie clownesk mit Schwimmweste ( www.domradio.de/bild/kardinal-woelki… ) und wird sich sicherlich weitere Harlekinaden ausdenken, um sich bei den Herrschenden anzudienen.Pater Niklaus Pfluger, der 1. Assistent des Generaloberen der FSSPX, gibt glaubenstreuen Katholiken den Ratschlag der französischen Kriegsmarine: Kurs halten, Flagge zeigen, ab und zu ein Schuß vor den Bug. Das wichtigste also: selbst Kurs halten, katholisch bleiben. Wenn man gefragt wird, Auskunft geben, Leserbriefe schreiben, Blog betreiben. Wenn es hart auf hart kommt, auch mal robust klar machen, wo die eigene Toleranz (hier im richtigen Sinne verstanden) ihre Grenze hat. Sich aber nicht aufreiben am fehlenden Abstrahierungsvermögen tumber Zeitgenossen oder dem beflissenen Lakaientum gewisser Oberhirten.Sicherlich könnte man mit Fug und Recht fragen, wo denn der Aufschrei der nimmermüden Konzilsverteidiger, der "Mündigkeitsamazonen" (Gruß an P. Niklaus Pfluger ;-) ) und der Krisengewinnler der Caritas bleibt - die sich doch sonst allesamt so hingebungsvoll der Verteidigung des 2.Vatikanischen Konzils widmen - wenn deutsche Kardinäle in die Niederungen der Parteipolitik steigen? Ist dies nicht erschreckend „vorkonziliar“?Finden wir doch in der Konzilskonstitution LUMEN GENTIUM (Nr. 31) [ www.vatican.va/…/vat-ii_const_19… ] die Sätze:„Sache der Laien ist es, kraft der ihnen eigenen Berufung in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu suchen“ und der Grund wird auch gleich mitgeliefert: „Sie leben in der Welt, das heißt in all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken und den normalen Verhältnissen des Familien- und Gesellschaftslebens“.Mit anderen Worten: Politik ist Sache der Laien, die haben durch ihre vielfältigen Beziehungen im öffentlichen Leben auch mehr Ahnung davon. Bestätigt wird diese Aussage des Konzils ja unter anderem durch die politischen Äußerungen des Heiligen Vaters. Oder dem dreisten Versuch sich peinlichst politisch-korrekt verhaltender Bischöfe, ihren Schäfchen in der Wahlkabine noch gleichsam „die Hand zu führen“.Aber: Geschenkt. Nicht zu ändern.Bevor man sich aber in Rage redet und so seine Blutdruckwerte gefährdet oder vom andauernden Kopfschütteln über den „verheutigten“ Klerus ein Schleudertrauma bekommt, sollte man sich lieber über das eigene Glaubensleben Gedanken machen ( kirchfahrter.wordpress.com/…/guerilla-des-gl… ) und sich auf die Schlüsselfrage besinnen, welche die rätselhaften Vorgänge unserer Zeit zu enträtseln vermag: Ist der eigene Glaube und der Glaube der anderen-, also auf Gott oderzentrisch, also auf den Menschen bezogen? Ist er ersteres, betet er Gott an (und fragt: was muß ich tun, um gerettet zu werden?), ist er letzteres, betet er den Menschen an (und fragt: Was kann Gott sonst für mich tun? Retten kann ich mich selbst). Mit dem zweiten Vatikanum hat dieAusrichtung offiziell den Innenraum der katholischen Kirche okkupiert und hat in den mehrdeutig auslegbaren Konzilsdokumenten ihren Niederschlag gefunden.Sieht man sich beispielsweise die Konzilskonstitution über die heilige Liturgie(im weiteren: SC) näher an, geht diese unbestreitbar von der regelhaft zu gebrauchenden lateinischen Kultsprache aus, in ihr ist weder etwas von der „Umgestaltung“ des Kirchenraums mit Volksaltar, herausgeworfener Kommunionbank etc. samt Mundkommunion und regelhaft in Landessprache gehaltenem Gottesdienst zu finden. Jedoch wurde gezielt und heimtückisch sozusagen Unkraut in dieses Weizenfeld gesät: die Zulassung der Muttersprache in der Liturgie und die Aufwertung der Wortverkündigung in der Liturgie (SC 36); die Forderung nach Vereinfachung der Riten (SC 34); Zulassung der Kelchkommunion (SC 55).Wenn man genau hinsieht, wurde hier bereits der Handlungsrahmen für eine anthropozentrische Ausrichtung der Liturgie absteckt und dies beileibe nicht zufällig, plauderte doch Emil J. Lengeling, profiliertester Vertreter der nachkonziliaren Liturgiereform in Deutschland (1916 – 1986) beiläufig aus:„Manches musste sicherlich in den Jahren vor dem Konzil und in den beiden ersten Konzilssessionen zurückhaltend, beinahe verklausuliert formuliert werden, wenn man die möglichst einmütige Zustimmung zum ganzen erhalten wollte. Dabei ist es in der Formulierung gelungen, Türen zu Entwicklungen offen zu halten, für die auch in der letzten Konzilssession sicherlich keine 2/3 Mehrheit erreichbar gewesen wäre“ (Lengeling, Liturgisches Jahrbuch, zit. nach Schüler, a.a.O., Bd.2, S. 1122). (Ausführlicher mit weiteren Beispielen aus SC siehe kirchfahrter.wordpress.com/…/traditionalisti… ).Von welchen „Entwicklungen“ mag hier die Rede sein? Sicher, Liturgiereform und Bilderstürmerei – klar. Aber dies sind nur dieZeichen, dieGrundlagen wurdengelegt. Dreh- und Angelpunkt dieser Entwicklung ist das Welt- und Gottesbild der „geistigen Väter“ des 2. Vatikanischen Konzils (die Jesuitenpatres de Lubac, Rahner und Teilhard de Chardin) welches sowohl grundlegend für die Interpretation des Konzils als auch die Gestaltung der Liturgiereform war und Generationen von Theologen geprägt hat. Danach ist der Mensch das Zentrum, auf dass sich die Totalität der kosmischen Evolution richtet. Seine vollkommene Entwicklung als menschliche Person ist ein Teil dieses Fortschritts (Teilhard de Chardin). Pater Karl Rahner konzipierte darauf fußend die Vorstellung eines anonymen Christentums.Mit dieser Nouvelle Théologie hat man sich vom überliefertenGlauben ab- und einem neuen, nunmehr klar, Glauben zugewandt. Und wenn der Mensch bereits erlöst ist und mit absoluter Sicherheit nach dem Tode zu Gott eingeht, kommt es ja in der Tat auf Gottesdienstbesuche, Beichte oder Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche nicht an. Interessierten Laien sei hierzu das Buchvon Kardinal Siri aus dem Pattloch-Verlag empfohlen, problemlos bei amazon.de oder zvab.com erhältlich. Und für Sparfüchse umsonst als pdf.-Format unter www.monarchieliga.de/…/Siri-gethsemane… Dann wird auch klar, warum Papst Johannes-Paul II. die Moslems aufrief, gute Moslems zu bleiben und den Koran küßte, warum Papst Franziskus von Mission nichts hält, weder bei Moslems, noch bei Orthodoxen oder gar Juden. Diese sind erlöst, fertig.Bis zur Wahl (oder Nicht-Wahl, as you like it) von Papst (oder-,- oderpapst, heute hat ja jeder dazu seine eigene wichtige Auffassung) Franziskus hat man - zum Abschirmen dieser heimtückischen Aussaat – zur Zerstreuung etwaiger Zweifel sorgfältig dekorative Fassaden aufgestellt. Und diese haben ihren Zweck erfüllt: ob „Liturgiereform“, das Heidenspektakel von Assisi oder jüngst Amoris laetitia, immer ist ein Zurückschrecken des Durchschnittsgläubigen vor der Realität wahrnehmbar. Ob aus psychologischem Selbstschutz, Gewöhnung oder Denkfaulheit, das ach-so-mündige nachkonziliare Gottesvolk meint unverdrossen, es habe sich ja „eigentlich“ kaum etwas geändert. Ärgerlich diese Drewer- und Ranke-Heinemänner, dieser Küng, aber man vertraut auf die Hierarchie, an der Spitze der Heilige Vater. Johannes-Paul II. war ja moralisch ziemlich rigoros, da konnte er auch den Islam unter den Schutz des Hl. Johannes des Täufers stellen, den Koran küssen und Buddha-Statuen bei Assisi auf den Tabernakel des lebendigen Gottes zur Anbetung stellen.Seit nunmehr der Globalisierungs-Mainstream aber wie ein Tsunami alle Schutzmauern und Grenzmarkierungen niederreißt, sucht sich die darob aufgeschreckte Hierarchie beflissen im ein kleines Plätzchen. Damit man als rein diesseitsbezogene, rudimentär-katholische NGO integrierbar wird, bedarf es der postkatholischen Restrukturierung( de.wikipedia.org/wiki/Restrukturierung ), sozusagen der inhaltlichen Neuausrichtung aufgrund "veränderter Marktbedingungen". Konkret: bis zur Unkenntlichkeit verdünnte Verkündigung eines infantilen „Lieben Gottes“, der - gleich einem senilen Großväterchen - am Rande gerade noch geduldet wird, während die „Erleuchteten“ selbst für ihre Erlösung sorgen. Denn als Schöpfer und Selbsterlöser offenbart sich nun offen– der von der Gegenkirche schon seit Jahrhunderten in verborgenen Strukturen hingebungsvoll gepflegtetritt streitbar an' s Tageslicht – auch im Innenraum der Kirche.Erschreckt realisieren nun die „halb-und-halb-Konservativen“ unter den Konzilsbefürwortern, dass weder die bräsige Beruhigungsformel „“ noch die bloße Textfixierung auf das Kirchenrecht verbergen kann, dass die nachkonziliaren Kulissen zu wanken beginnen. Denn man sieht immer deutlicher, dass das konziliar gesäte Unkrautzu voller Pracht gedieh: Zölibatswegfall, Frauen-“Priestertum“, priesterlose Gottesdienste, „ökumenische Bündnisse“, konfessionsübergreifender Religionsunterricht. Die Phase der Kulissenabschirmung zur Beruhigung der „Halb-und-Halben“ scheint vorbei.Die Saat bedarf ihrer nicht mehr, alle Strukturen wurden übernommen, die Herrschaft ist bereits konsolidiert. Der - anfangs sorgfältig getarnte - Kurswechsel von der theozentrischen Kirche zur anthropozentrischen ist abgeschlossen, der „Kult des Menschen“ ist nun gelebte Realität (vgl. www.summorum-pontificum.de/…/13-von-gottes-u… oder auch http://papst-paulvi.blogspot.de/ ). Und wo dieser Kult gelebt wird, gerät der Gottesglaube notwendigerweise an den Rand, ja wird als störend wahrgenommen, da er der kommenden Menschheitsverbrüderung (über alle Konfessionen und Religionen hinweg: One World – One Religion) im Wege steht.Daher gilt es nun, klar und aufrichtig zu erkennen, dass ein Herumlamentieren über das Politisieren der Oberhirten oder das ständige Gequengel über Showtermine mit Rettungswesten, Flüchtlingsboote etc. völlig sinnlos Kräfte bindet, die für das Gebet um Glaubenstreue Priester und Bischöfe besser verwendet werden, denn: „1 Kor 14,8“.