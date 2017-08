Opus Dei Kardinal attackiert die Dubia-Kardinäle

Opus Dei Kardinal Juan Luis Cipriani von Lima in Peru griff am 27. Juli die Dubia-Kardinäle an, weil sie ihre Fragen bezüglich Amoris Laetitia veröffentlicht hatten: „Ich glaube, dass jeder mit großem Freimut sagen kann, was er will, aber es ist etwas anderes, an die Presse zu gehen.“Der spanische Kommentator Pater José Luis Aberasturi weist darauf hin, dass Cipriani zwar den Weg der Dubia-Kardinäle an die Öffentlichkeit kritisiert, aber diese selbst öffentlich vor der mexikanischen Nachrichtenagentur ‚Notimex‘ attackiert.Aberasturi fügt hinzu, dass Cipriani auf jene Kardinäle einschlägt, welche die katholische Lehre verteidigen, während er gegenüber jenen schweigt, die im Kontext von Amoris Laetitia Häresien verbreiten.