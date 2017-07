Il Cardinal Sarah vuole la Scomparsa della Messa Tridentina?

Summorum Pontificum

La Nef

rorate-caeli.blogspot.com

Nel 10° anniversario del Motu Proprio, il cardinale Robert Sarah ha detto alla rivista franceseche vuole ritornare ad un rito riformato comune.Il presidente della Società Britannica per la Messa in Latino, Joseph Shaw, scrive suche Sarah suggerisce di sviluppare uno stato intermedio tra i due riti. Secondo lui tale compromesso non sarebbe una sintesi, ma una confusione. Egli chiede a Sarah perché vuole "sbarazzarsi della Messa antica".Shaw crede che il cardinal Sarah sia scontento degli aspetti del nuovo rito come rivolgersi alle persone e pertanto voglia dei miglioramenti. Ma Shaw fa notare che tali problemi appartengono soltanto al Nuovo Rito e non hanno posto nella Messa Tridentina.