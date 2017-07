L'Accademia vaticana per la Vita attacca Human Life International

Accademia vaticana per la Vita

L'arcivescovo Antonio Paglia, presidente della, ha una concezione veramente singolare per quanto riguarda la difesa della vita.Paglia ha detto a cruxnow.com/…/head-vaticans-a… che essere a favore della vita riguarda anche l'ambiente, l'inquinamento,gli anziani e l'oppressione dei bambini.Paglia colpisce una delle più prestigiose organizzazioni cattoliche per la vita: Egli asserisce che ", ha per missione di affrontare solo i mali quali "aborto, contraccezione, eutanasia/suicidio assistito, e la ridefinizione del matrimonio'" ma non fa menzione del commercio di piccole armi o della pena di morte (ci sono quasi 3.000 persone attualmente condannate a morte)".Paglia ha dimenticato di dire chenon ha nemmeno un programma per assistere i chierici fuori di testa !