La manfrina antifascista di Piero Vassallo . Oggidì il fascismo non è un pericolo. Mi auguro che non sia necessario rammentare che al presente sono inesistenti, e per la maggioranza degli italiani perfino incomprensibili, le circostanze storiche, le idee e gli stati d'animo, che hanno suscitato e in qualche modo incoraggiato e giustificato la vincente azione del partito di Benito …