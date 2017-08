Ein grüner Oberbürgermeister spricht Klartext

Boris Palmer - Wir können nicht allen helfen - Literaturempfehlung.Bildquelle: www.randomhouse.de/…/Palmer_BWir_koe… Nachdem Angela Merkel hunderttausende Flüchtlinge ins Land ließ, stellt sich nun die Frage: Wie kann es uns gelingen, die riesige Herausforderung der Integration zu meistern? Boris Palmer, Deutschlands bekanntester grüner Bürgermeister, zeigt, dass wir bei aller Hilfsbereitschaft auch offen über die Grenzen der Belastbarkeit sprechen müssen – etwa über Bildungs- und Jobchancen, über Wohnungsnot, den Umgang mit Gewalt und Abschiebung oder Fragen von Ordnung und Sicherheit. Denn nur wenn wir die Probleme offen benennen, können wir den Rechtspopulisten das Wasser abgraben. (Amazon Rezension: www.amazon.de/…/3827501075 ).Palmer beschreibt zum Beispiel solche absurden Abläufe wie die Zuteilung von Wohnungen. In Tübingen wurden neue Häuser mit vielen Wohnungen gebaut. Es gibt deutsche Familien, die in älteren Häusern wohnen, und die dann in diese neuen Häuser hätten 'umgesiedelt' werden sollen. Aber dann kam eine Bestimmung vom Ministerium, wonach die Deutschen in diese neuen Häuser nicht dürfen, sondern dass nur die "" in diese neuen Häuser dürften!Das ist Betrug an der eigenen, biodeutschen (als Deutscher gilt, wessen Großeltern und Urgroßelterndem 2. Weltkrieg hier lebten) Bevölkerung!Politbetrug und Hochverratspoltik größten Ausmaßes.Und irgendwann wird Das Volk wird aufstehen gegen die Lumperei.