Hillary Clinton, pasteur méthodiste ?

La politicienne pro-mort et pro-gay Hillary Clinton envisage de devenir prédicatrice méthodiste.rapporte qu'elle aurait dit à son pasteur de longue date Bill Shillady vouloir prêcher - quelque chose qui a toujours été un rêve pour elle."Compte tenu de sa profonde connaissance de la Bible et de son expérience du monde et des gens, elle serait un grand pasteur", a déclaré Shillady à, notant que sa position serait probablement plus une position laïque comme diaconesse.L'Église Méthodiste Unie aux États-Unis est ultralibérale et, par conséquent, elle a connu des pertes significatives d'adhésion au cours des dernières décennies. Elle perd environ 1 000 membres par semaine.