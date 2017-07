Cardinal Müller: "Non capisco perché non c'è dialogo"

Il Foglio

In una intervista conil licenziato Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, cardinal Gerhard Ludwig Müller, sottolinea di essere sempre stato leale nei confronti di papa Francesco: "La mia non è mai stata una lealtà ridotta a mera adulazione".Interrogato sul cardinale pro-gay di Vienna, Christoph Schönborn, che ha dichiarato che la sua posizione sulla Amoris LAetitia è contraria alla posizione presa da Müller, questi risponde: "Può essere che il cardinal Schönborn abbia un punto di vista opposto al mio, ma il suo punto di vista potrebbe anche essere opposto a quello che aveva prima di cambiare idea".Sul rifiuto di papa Francesco di dialogare con i cardinali dei Dubia, Müller dice: Non comprendo perché non ci sia dialogo con calma e serenità". Aggiunge: Ad oggi, ho sentito solo sproloqui e offese contro questi cardinali. Ma questo non è né il modo né il tono per procedere." Ancora: "Noi vescovi abbiamo il diritto, direi, il diritto divino di discutere apertamente".Senza menzionarne il nome, il cardinal Müller critica la passione di Francesco per il clima: "Abbiamo molti laici competenti in questo campo", dice, "Gesù non ha affidato il governo secolare del mondo agli apostoli. I vescovi-principe esistettero secoli or sono, e non furono un bene per la Chiesa".