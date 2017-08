Comentarios a un Debate

La existencia del infierno

Discusiones accesorias

Moral Sexual libre

Licitud del uso de anticonceptivos

La crisis actual de la Iglesia

Actualización

Mis conclusiones

Recientemente un amigo me envió un vídeo en donde debaten el doctor José Galat y el periodista Camilo Chaparro. El doctor José Galat recientemente ha rechazado la legitimidad del Papa Francisco, que es de lamentar, pero el periodista José Chaparro exhibe una papolatría y unos argumentos verdaderamente penosos. A continuación quiero compartir mi opinión del debate, para mostrar lo que considero los errores de cada una de las partes.El primer error que encuentro en la argumentación de José Galat es suponer que el Papa Francisco sostiene que todo el mundo se salva y que el infierno no existe. Para ello se basa en un fragmento de la exhortación apostólica Amoris Laetitia que dice:“Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio.”Es cierto que efectivamente la frase puede interpretarse en sentido herético:. Pero también esa frase puede entenderse en sentido ortodoxo si se interpreta en su contexto: una exhortación apostólica que trata del amor en la familia:Siempre recomiendo en la medida de lo posible, tratar de interpretar al Papa Francisco. No digo con esto que todo lo dicho por el Papa Francisco pueda defenderse, pero de esta sola frase en concreto dudo que pueda sostenerse que el Papa no crea que las personas no puedan condenarse, sobre todo si. En el 2014 por ejemplo, advirtió a los mafiosos que irán al infierno si no se arrepienten (Véase el minúto 5)Pero por su parte el periodista Camilo Chaparro va más allá, y en vez explicar que el Papa no ha negado la existencia del infierno, lo asume como cierto y calumnia también al Papa Juan Pablo II diciendo que enseñó lo mismo.Es evidente que desconoce que la existencia del infierno es dogma de fe, y tal como explica el Catecismo, es parte de la enseñanza de la Iglesia tanto su existencia como su eternidad:Catecismo de la Iglesia Católica 1035: “. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, “el fuego eterno” (cf. DS 76; 409; 411; 801; 858; 1002; 1351; 1575; Credo del Pueblo de Dios, 12). La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira”.Y también se equivoca cuando dice que el Papa Juan Pablo II afirmó que el infierno no existe en una catequesis que precisamente dice lo contrario:En su momento también desmentí ese bulo aquí:El doctor José Galat en el debate explica las dos razones por las que cree que la elección del Papa Francisco es inválida: 1) porque su elección fue promovida por una “mafia” de Cardenales. 2) porque enseña cosas contrarias a la fe.Respecto al primer punto reproduzco el análisis que hacen desde Voto Católico Colombia de esta objeción porque explica muy bien donde está el error del doctor Galat.«En su comunicado, el Dr. Galat comete un error a nivel canónico. Aunque el hecho que refiere es real y de público conocimiento ( El Cardenal Godfied Danneels admitió haber pertenecido a un club secreto, “mafia” en sus propias palabras, para oponerse a la elección de Joseph Ratzinger y promover a Jorge Mario Bergoglio al pontificado ) de esto no se deduce una invalidez de la elección del Cardenal Bergoglio como Papa.El error de José Galat probablemente surja de una malinterpretación de la constitución apostólica Universi Dominici Gregis que establece:79. Confirmando también las prescripciones de mis Predecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de Cardenal, mientras viva el Pontífice, y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su Sucesor, prometer votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. (…)81. Los Cardenales electores se abstendrán, además, de toda forma de pactos, acuerdos, promesas u otros compromisos de cualquier género, que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o a algunos.y que nadie esté obligado a observarlo; y desde ahora. Sin embargo, no pretendo prohibir que durante la Sede vacante pueda haber intercambios de ideas sobre la elección.Estas disposiciones de la Constitución emitida por Juan Pablo II no hacen más que ratificar lo ya dispuesto en su momento por San Pío X, Pío XII y Pablo VI en diferentes constituciones sobre el periodo de Sede Vacante.Es fácil entender la línea de razonamiento del Dr. Galat. Si un grupo de cardenales arregló promover la elección del Cardenal Bergoglio, quedaron excomulgados, y si estaban excomulgados, no podían participar de la elección del Papa y tal elección sería inválida. Este razonamiento yerra en cuanto a que la existencia de tales sanciones latae sententiae sobre los cardenales no afecta la validez de la elección. El papa Pío XII, en la constitución apostólica Vacantis Apostolicae Sedis, quiso proteger la elección papal de posibles impugnaciones basadas en censuras eclesiásticas sobre los cardenales, y así prevenir que la Iglesia pudiera atravesar otro episodio como el cisma de Aviñón34. Nullus Cardinalium, cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, interdicti aut alius ecclesiastici impedimenti praetextu vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi ullo modo potest; quas quidem censuras ad effectum huiusmodi electionis tantum, illis alias in suo robore permansuris, suspendimus.(Traducción:, suspensión, interdicto u otro impedimento eclesiástico; en efecto,; estas censuras permanecerán vigentes en otras circunstancias.)De nuevo, esta disposición no hace más que recoger el derecho consuetudinario de la Iglesia en legislaciones anteriores. Así es que como puede verse, el hecho de que el grupo de cardenales conocido como la “mafia de Saint Gall” haya influido en la elección del cardenal Bergoglio, no hace inválida su elección como Papa. Más aún, la historia eclesiástica atestigua episodios pretéritos en que la elección del Papa ha sido el resultado de acuerdos y negociaciones políticas entre cardenales, y la Iglesia nunca ha dejado de reconocer a los elegidos como legítimos sucesores de Pedro.»De acuerdo en que es completamente condenable que varios cardenales hayan participado de un complot en contra de la elección del Papa Benedicto XVI e intentaran manipular una elección papal, pero el argumento del doctor Galat solo probaría que dichos cardenales están excomulgadossegún la ley de la Iglesia,Sobre el punto que el Papa Francisco enseña cosas contrarias a la fe como razón para la invalidez de su elección, el argumento tampoco es convincente. Sin entrar a analizar de todas las cosas que ha dicho y no dicho el Papa, se sabe que, el resto del tiempo se puede equivocar, sobre todo cuando expresa opiniones personales.Yo mismo estoy en desacuerdo con infinidad de cosas que ha dicho el Papa: no creo, por ejemplo, que en China se pueda practicar la religión libremente. No creo que la teología de la liberación haya hecho mucho bien a América Latina. Tampoco creo que la abortista Emma Bonino sea “”, que el proselitismo sea pecado, o que el mayor problema del mundo sea el desempleo de los jóvenes. Así podría citar decenas de opiniones que no comparto con el Papa reinante.Estoy seguro que en su momento tampoco agradó al pueblo católico escuchar al Papa Juan XXII enseñando como teólogo privado una herejía de la que luego se retractó, o al Papa Honorio tomar una actitud pusilánime ante el monotelismo, pero no por eso dejaron de ser Papas legítimos. A este respecto señala el mismo artículo en Voto Católico Colombia:«Que un Papa puede errar en materia de Fe y de moral, e incluso caer en herejía, está fuera de toda duda razonable. Las gracias prometidas al ministerio petrino no eliminan nunca el libre albedrío, lo contrario sería una contradicción con la doctrina moral de la Iglesia. Y para que no quede duda sobre esto, el mismo Papa Adriano VI ya defendió esta posibilidad:“Si por Iglesia Romana entendemos a su cabeza o pontífice, es indudable que puede errar incluso en materia de fe. Esto sucede cuando enseña una herejía por un juicio propio o mediante una epístola decretal. Ciertamente, muchos romanos pontífices han sido herejes. El último fue Juan XXII († 1334).” (Quaest. in IV Sent.)»Pero más allá de que pueda gustar más o menos este pontificado, no veo razones válidas para sostener que el Papa Francisco no es legítimamente el Papa.Otra de las razones por las cuales el doctor José Galat sostiene que el Papa Francisco no es Papa, es que a Benedicto XVI lo “obligaron a renunciar” y por eso su renuncia no es válida. Es curioso que en el debate ambos ponentes sostienen lo mismo, pero Camilo Chaparro sostiene que fue obligado a renunciar pero por los cardenales “ultraconservadores”: un total disparate.En ese momento el periodistaculpandole de la crisis de pederastia en el clero católico, le acusa de “mentiroso” al decir que no le obligaron a renunciar, y da como prueba que todavía luego de cuatro años está con vida.El argumento en sí mismo no puede ser más estúpido. Es cierto que en su momento, el Papa Benedicto dio como razón de su renuncia que, pero eso no es equivalente a decir que está al borde de la muerte. Lo cierto es que no existe todavía una evidencia sólida que demuestre que el Papa Benedicto XVI mintió sobre las razones de su renuncia, y mucho menos que por eso su renuncia sea inválida. Y mientras no exista esa evidencia, nadie puede asegurarlo.Cuando surge el tema de la licitud del tema de la posibilidad de la comunión de los divorciados vueltos a casar, el doctor Galat literalmente demuele al periodista Camilo Chaparro que comienza a expresar lo que piensan quienes están infectados por la teología liberal. Entre esos temas surgió:El periodista también dice que “” y que la Iglesia “”. El doctor Galat responde aquí acertadamente en que con la gracia de Dios podemos ser castos y que es un mandamiento de Dios no cometer adulterio ni fornicación. Por consecuencia lógica, no puede comulgar en que está en una situación de adulterio sin previamente arrepentirse y hacer propósito de enmienda.El periodista Camilo Chaparro también contradice la doctrina de la Iglesia diciendo que el uso de anticonceptivos no es pecado, y culpa a la Iglesia de la epidemia del SIDA por condenar los preservativos.Pero no se entiende cómo la Iglesia, que enseña que hay que, pueda ser responsable de que personas forniquen y adulteren sin utilizar preservativos y contraigan SIDA.¿Supone acaso Camilo Chaparro que el que comete fornicación sabiendo que la Iglesia dice que es pecado, deja de usar preservativo porque la Iglesia también dice que es pecado? Penosa la lucidez mental de este periodista.Otro elemento que llamó mi atención es el diagnóstico que vemos que hace el periodista Chaparro de la situación de la Iglesia y que atribuye la crisis a que esta se haya “anclado en la edad media” y no se adaptara a los tiempos. Se suma así a la opinión tan generalizada de que si la Iglesia se “abriera” al mundo, aceptando las prácticas homosexuales, la fornicación y el adulterio, el sacerdocio femenino, etc. esto renovaría la Iglesia.En un artículo previo traté este tema citando la opinión del en aquel entonces Cardenal Ratzinger, y a la que: el liberalismo teológico solo ocasiona decadencia espiritual. Que mejor ejemplo que el anglicanismo, el cual siguiendo ese camino se encuentra al borde de la extinción : Reflexionando sobre el debate, debo hacer la observación de que técnicamente el doctor Galat no es sedevacantista, porque él no afirma que la sede de Pedro está vacante. Él afirma que el verdadero Papa es Benedicto XVI, no el Papa Francisco, lo cual, aunque también es un error entiendo que no es técnicamente una posición sedevacante. Por esto he actualizado el título del post.El debate me pareció muy interesante porque revela las posiciones y errores de dos extremos distintos. El doctor Galat quizá por no entender que podemos tener mejores y peores papas y eso no los hace menos papas. El periodista Camilo Chaparro, un ignorante que cree que la moral y la doctrina es relativa y adaptable a los tiempos y mostrar una papolatría que le lleva a creer que para defender un papa debe calumniar a los anteriores: todo un impresentable. Estoy seguro de que podrían haber encontrado alguien menos ignorante para el debate con el doctor Galat.