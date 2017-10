Anononimi della Croce: " Trentatrè trentini entrarono a Trento, tutti e trentatrè protestantizzando”

“Spunto di Riflessione: Trentatrè trentini entrarono a Trento, tutti e trentatrè protestantizzando” di Fra Cristoforo

Ma la cosa più ridicola è quell’immancabile gesto della “condivisione dello stesso pane”. La falsa imitazione diabolica della Vera Eucaristia.

Mala tempora currunt.



Fra Cristoforo

Anche quest’anno come è di consueto nella diocesi di Trento, si è tenuto l’incontro ecumenico nella Cattedrale Cattolica, tra luterani e cattolici ( www.diocesitn.it/…/vescovo-cattoli… ). A presiedere ovviamente il Vescovo di trento Mons. Tisi e il vescovo (?) luterano il sig. Manzke. Tante litanie, tante richieste di perdono, tanti bla bla bla, con offertori fatti di specchi, bibbie interconfessionali, cesti, ecc…Che di Eucaristia non ha niente. Ma è una semplice pagliacciata organizzata per profanare il Tempio di Dio. Guardate le foto di questi articoli (questo dell’incontro dell’anno scorso agensir.it/…/ecumenismo-a-tr… notare la foto centrale quando stanno distribuendo il “pane”…il tipo oltretutto sembra che stia dando da mangiare alle galline), (e questa è di quest’anno www.unavox.it/ArtDiversi/DIV2191_De-Vill… notare l’ultima foto in basso dove sembra che tutti stiano facendo un provino per essere assunti dal panettiere della via accanto).Chissà che non siano prove generali della nuova messa ecumenica.