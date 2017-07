Dopo la morte Dio svela e rivela i santi e le loro opere...

"La morte è qualche cosa di grande, di sublime. E questo succede anche per i miei stessi figli, in vita disprezzati, conculcati. Quelle stesse virtù che come luce dovrebbero guizzare in chi li circondano, restano mezze velate; i loro eroismi nel patire, le loro abnegazioni, il loro zelo per le anime, gettano chiarezze e dubbi nei circostanti, ed io stesso li permetto questi veli, per conservare con più sicurezza la virtù dei miei cari figli. Ma non appena muoiono, questi veli, non essendo più necessari, io li ritiro e i dubbi si fanno favorevoli certezze, la luce si fa chiara, e questa luce fa apprezzare i loro eroismi; si fa allora stima di tutto ed anche delle cose più piccole. Sicché ciò che non si può fare in vita, supplisce la morte. E questo per quello che succede di qua, e per quello che succede di là è proprio così sorprendente ed invidiabile a tutti i mortali”. Estratto di: Piccarreta, Luisa. “Le 24 Ore della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo", ora quinta (volume 9, 4 Luglio 1913)