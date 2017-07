Mark Silk : l'Église catholique est divisée en deux

religionnews.com

"Le catholicisme romain se divise désormais clairement en deux : le parti de François et celui de Benoît" écrit Mark Silk sur. Silk est un expert des rapports entre la religion et la vie publique qui enseigne au Trinity College d'Hartford, dans le Connecticut. Selon lui "depuis l'époque des Jésuites et des Jansénistes l'élite catholique - aussi bien les clercs que les laïcs - n'avait pas connu de tensions comparables à celles d'aujourd'hui."Silk considère que la nomination par François de Joseph Tobin - un des évêques les plus progressistes et pro-gay des États-Unis - au poste de cardinal, est un coup porté au "conservatisme" de Benoît XVI.