Священника обвинили в финансировании операции по насильственной смене власти

71-летнего армянского католического священника Антона Тотоньяна обвинили в финансировании группировки, состоящей из 15 сторонников силового решения конфликта под руководством Артура Вартаняна, которая планировала операцию по насильственной смене власти в Армении в ноябре 2015 года. Ранее отец Тотоньян служил в одной из церквей на территории Австралии, после чего был назначен руководителем армянской католической радиостанции "Мариам Армения" в городе Гюмри, расположенном в северо-восточной части страны. Священник заявляет о своей полной невиновности.