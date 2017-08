Il prelato dell’Opus Dei in Francia: «La vocazione del cristiano è anche quella di essere contento»

DAL PRELATO



03 agosto 2017



Mons. Ocáriz ha ricordato che è possibile essere contenti nei momenti difficili.

«Quando ho saputo che il Padre sarebbe venuto in Francia, ho modificato le mie ferie per poterlo salutare a Parigi», racconta Sofia, 31 anni. Molte altre persone come lei staranno con il prelato dell’Opus Dei durante i quattro giorni in cui si tratterrà in Francia. Molti lo considerano «un po’ francese», perché mons. Ocáriz è nato in questa capitale.



La prima riunione con i fedeli dell’Opus Dei ha avuto luogo poche ore dopo il suo arrivo, lo scorso 1° agosto. Il motivo principale del suo viaggio – ha detto il prelato – è quello di «incoraggiare tutte le persone a essere fedeli a Cristo e a essere sempre contenti».



La sofferenza è compatibile con la gioia



Mercoledì mattina il prelato si è recato a Fontneuve, un centro dell’Opus Dei situato a Neuilly, nel quale si svolgono attività di carattere spirituale e culturale per ragazze giovani.



All’inizio mons. Fernando Ocáriz ha riassunto il messaggio principale che voleva trasmettere durante queste giornate: «Il cristiano è chiamato a essere felice, a stare di buon umore e a trasmettere serenità. Perché? Perché è il figlio prediletto di Dio».



«NELLA PREGHIERA APRIAMO LA NOSTRA ANIMA A DIO E COSÌ CI DISPONIAMO AD ACCOGLIERE LA SUA VOLONTÀ»

Perché supplicare se Dio sa tutto?

Marie, una insegnante della scuola, ha domandato che senso ha chiedere qualcosa a «un Dio che conosce ogni mio desiderio, e molto meglio di me». Prima di tutto – ha risposto il prelato -, «perché Gesù ci ha detto che dobbiamo chiedere» e, inoltre, «perché nella preghiera apriamo la nostra anima a Dio e così ci disponiamo ad accogliere la sua volontà». L’incontro è durato quarantacinque minuti e si è concluso con la recita dell’Angelus.



Il potere dell’amicizia

In una riunione che si è svolta a Garnelles, un centro culturale nei pressi della Senna, Agustin, uno studente di filosofia, ha osservato che certe volte è difficile dialogare in un ambiente razionalista piuttosto «chiuso», nel quale non c’è posto per la fede. Il prelato ha sottolineato che appare un paradosso affidare tutto al giudizio della ragione e, nello stesso tempo, relativizzare ogni credenza. Tale incoerenza può essere un inizio per aprire il dialogo. Comunque, ha aggiunto, «la via migliore per andare insieme con qualcuno verso la verità è e sarà sempre quella dell’amicizia».

Mons. Fernando Ocáriz è arrivato a Parigi il 1° agosto. La sua visita pastorale nella capitale francese comprenderà diverse riunioni di catechesi con i fedeli dell’Opus Dei e i loro amici. Questo articolo sarà continuamente aggiornato nei prossimi giorni.