PERSECUCIÓN¡¡¡¡

Juzgad vosotros si en la presencia de Dios es justo el obedeceros a vosotros antes que a Dios; porque nosotros no podemos menos de hablar lo que hemos visto y oído. Hch 4:18

“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”.

quizá algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios

“Desde aquel día tomaron la resolución de matarle. Jesús, pues, ya no andaba en público entre los judíos; se fue a una región próxima…”.”Jua 11:53Seguir a Dios y Su Justicia está prohibido, por eso Crucifican nuevamente a Cristo, niegan la palabra de Dios, la tradición, la Biblia, el catecismo, han apostatado….Debe ser así para que apoyen a un Hereje, serían ellos también ellos herejes antes, o se hicieron herejes en estos pocos años de “enseñanza”?“Les dijeron que por ningún caso hablasen ni enseñasen en el Nombre de Jesús. Más Pedro y Juan respondieron a esto, diciéndoles:Los Pontífices JUDÍOS dijeron: “Nosotros os teníamos prohibido con mandato formal que enseñaseis en ese Nombre; y en vez de obedecer, habéis llenado a Jerusalén de vuestradoctrina, y queréis hacernos responsables a nosotros de la sangre de ese hombre.A lo cual respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron:Hch 5:28Oyendo esto, rabiaban de ira y trataban de matarlos. Hch 5:33“Gamaliel, doctor de la Ley, muy estimado de todo el pueblo…dijo:“Varones israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres… Dejad a estos hombres, dejadlos; porque si esto es consejo u obra de hombres, se disolverá; pero si viene de Dios, no podréis disolverlo, y.”Hch 5:34-39Sin Embargo, todos Fueron asesinados, poco a poco, incluso San Juan fue martirizado Hirviéndolo en aceite, pero cada vez que lo metían, salía más renovado, así lo hicieron tres veces, pero a los gritos del pueblo dejaron de martirizarlo, esto para que se cumpliera la palabra de Dios.Hay libertad para abortar, libertad de ignorar, libertad de no saber hablar más que con insultos y amenazas, libertad de no dar razón de las propias posiciones, libertad de imponer a los demás una filosofía relativista. Quien niega el aplauso será sometido a un proceso de linchamiento social y cultural. Benedicto XVI “Dictadura del relativismo”.El ciudadano no debe en conciencia obedecer cuando las prescripciones de la “autoridad” se opongan a las exigencias del orden moral.“Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia” Mt 5. “pero no me avergüenzo”, porque no es motivo de confusión padecer por la justicia.“Jamás venga el caso en que alguno de vosotros padezca por homicida, o ladrón, o maldiciente, o codiciador de lo ajeno; más si padeciere por ser cristiano, no se avergüence, antes alabe a Dios por tal causa” 1P 4,15.