FARIDA BELGHOUL M’EXCLUT DE « LA ROUTE DE LA FIDÉLITÉ »

Mes chers amis, Madame Farida Belghoul m’a informé aujourd’hui qu’elle considérait mon engagement frontal et sans compromis contre la culture de mort comme nuisible quant au bon déroulement de la « route de la fidélité » et pouvant même, selon elle, générer des problèmes de sécurités. Elle m’a donc annoncé qu’elle allait faire cette route sans moi et avec à ses côtés un (une) catholique plus conciliant (dont j’ignore le nom). Je lui ai d’ores et déjà demandé d’enlever mon nom dans les vidéos qui présentent la « route ». Bien que ne partageant pas son avis, je n’ai pas les moyens de m’opposer à cette décision car cette « route de la fidélité » a été entièrement organisée par elle. Déjà quand la semaine dernière (juste après notre débat en direct sur sa chaine youtube dont la vidéo a été effacée par son équipe et non pas par la censure des réseaux sociaux) Farida Belghoul m’a demandé de ne pas faire de lien entre la théorie du genre et l’homosexualité (afin que l’on ne nous accuse pas d’être homophobes, ce que d’ailleurs ni moi ni elle ne sommes), j’ai commencé à entrevoir qu’une rupture allait être inévitable. En effet, étant convaincu que la finalité de la théorie du genre étant au fond (par la destruction de la famille) l’éradication des religions (et surtout de la Sainte Église catholique), accepter une telle proposition m’aurait amené à dire la moitié de la vérité. Or la moitié de la vérité, c’est aussi accepter 50% de mensonges. Cela, sur un thème aussi crucial, est pour moi, intolérable. Oui, cela serait même une trahison. Je rappelle que le (vrai) but de la théorie du genre, outre le mal qu’elle fait aux enfants, est surtout de généraliser l’androgynie. L’androgynie « pour tous » finira par détruire la libido hétérosexuelle ce qui, à son tour, conduira à l’homosexualisation des populations. Cela bien évidemment finira par détruire la famille. Or, sachant que la famille est le lieu essentiel de transmission de la religion, il apparaît clairement où veut nous mener en réalité, la théorie du genre : à la disparition totale de la Sainte Église catholique (si c’était possible) et accessoirement aussi des autres religions monothéistes. Taire cela serait à mes yeux, criminel et ferait plus de mal que de bien. Dans le combat contre la culture de mort, il vaut mieux ne rien dire du tout plutôt que d’étaler des demi-vérités.Bien évidemment, ce revirement de Farida Belghoul est pour moi ainsi que pour beaucoup d’entre vous, une grande déception. Pour autant, j’interprète tout de même cet épisode comme un clin d’œil de Dieu. Je vais ainsi, dans un futur que j’espère assez proche, organiser moi-même un évènement de lutte contre la culture de mort. C’est pourquoi, je vous dis de ne pas être triste car le combat ne fait que commencer. Comme je l’affirme dans ma dernière phrase prononcée dans ce débat en direct qui a été effacé « le combat contre la culture de mort sera frontal, sans compromis et mystique ou il ne sera pas. » Que le Seigneur veille sur nous, sur la France et sur l’ensemble de l’humanité.Amen