Pagiging Sunud-sunuran Nananaig sa mga Obispo

Isinulat ni Marco Tosatti sa kanyang blog na kinansela ng tatlong Italyanong obispo ang pagpupulong na naanunsyo na sapagkat isang importante at mahalagang italyanong layman ang makikilahok.Ang dahilan: Ang taong ito ay kinokonsiderang "masyadong kritikal" sa ilang aspeto ng kasalukuyang Simbahan. Nagkomento si Tosatti: "Ito ay isang imahe ng diyalogo sa panahon ni Papa Bergoglio, at isang imahe ng pagiging sunud-sunuran ng mga pari".Pinaniniwalan na ang taong sangkot ay si Ettore Gotti Tedeschi, isang dating Presidente ng Vatican Bank at miyembro ng Opus Dei.