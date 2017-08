Hesuitang Arsobispo Sinalungat ng mga Mananampalataya

250 mananampalataya ang nagprotesta laban kay Arsobispo Joseph Atanga SJ. ng Bertoua, Cameroon, noong ika-30 ng Hulyo sa kalagitnaan ng Linggong Misa sa harap ng Katedral. Inakusahan siya na ginawa niyang sentro ng negosyo ang Simbahan at sa pagiging diktador at masamang tupa. Dalawampung pulis ang kinailangan upang mapanatili ang kanilang layo.Sinabi ni Atanga na maayos ang artsidiyosesis at etniko lamang ang naging dahilan ng pagsalungat.