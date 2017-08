Relihiyon ng Kalikasan

CNN

#newsZxrpubbjjz picture: Al Gore, © Center for American Progress Action Fund, CC BY-ND

Ang pro-abortion at dating Bise Presidente ng U.S. na si Al Gore ay sinabi sanoong Martes na "dahil kay Papa Francis, maaari talaga akong maging Katoliko". Si Al Gore na isang Protestante, ay nagaganyak ni Francis sa kanyang "pag-aalala sa kalikasan".Nagkomento ang Amerikanong aktor na si James Woods noong Sabado at binanggit ang sinabi ni Gore, "Sa tamang halaga, magiging isa kang pug".