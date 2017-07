Kirche für einen Parkplatz abgerissen

Seit dem 17. Juli wird die Kirche St. Martin in der französischen Stadt Sablé-sur-Sarthe abgerissen. Die Kirche wurde in den 1880er Jahren erbaut und 2015 entweiht. Der örtliche Bürgermeister begründete den Abriss mit Baufälligkeit. Der Ort wird ein Parkplatz werden. Im Jahre 1905 wurden alle Kirchen Frankreichs vom Staat enteignet.Sablé-sur-Sarthe ist der Geburtsort von Pater Prosper Guéranger O.S.B., dem Gründer der berühmten Abtei Solesmes, die sich in dieser Gegend befindet.