Un première : un diocèse germanophone participe à un événement homosexuel

Un diocèse germanophone a pour la première fois participé officiellement à un événement homosexuel. Le 1er juillet, le diocèse de Feldkirch, en Autriche, a envoyé deux représentants, le diacre Johannes Heil et l'employé laïc Edgar Ferchl-Blum, à une marche d'homosexuels à Bregenz. Ferchl-Blum dirige le "Centre pour le mariage et la famille" du diocèse. Les représentants diocésains ont porté des bannières et des drapeaux avec le slogan "Pastorale de l'arc-en-ciel". Heil s'est en outre adressé à la foule. Le diocèse de Feldkirch est dirigé par l'évêque radical Benno Elbs.