Papst Franziskus involviert sich in ein Verbrechen im Schwulenmilieu

Papst Franziskus hat der Mutter von Vincenzo Ruggiero geschrieben, einem 25-jährigen, italienischen Homosexuellen, der am 7. Juli von einem anderen Homosexuellen in einem Anfall von Eifersucht ermordet wurde. Auslöser der Tat war die Beziehung zu einem Transvestiten, mit dem Ruggiero zusammenlebte.Die Medien beschreiben Ruggiero als einen ehemaligen „Mister Gay Italia“, obwohl er unter den jüngsten Gewinnern dieses Wettbewerbs nicht aufscheint. Der Brief des Papstes ist von Erzbischof Georg Gänswein unterschrieben. Er informiert die Mutter von Ruggiero, dass Franziskus ein persönliches Treffen mit ihr plant. Es ist unklar, warum sich Franziskus so vertraulich in den Fall involviert.