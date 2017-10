IL SOGNO DEL ROSARIO DI SAN GIOVANNI BOSCO: “la corda che disintegra” il serpente infernale!!

Ebbene

—, io ci tengo molto a tale pratica; e su questa potrei dire che è fondata la mia istituzione; sarei disposto a lasciare tante altre cose pure importanti, ma non questa.

se fosse necessario, sarei disposto a rinunziare alla sua preziosa amicizia, ma non mai alla recita del S. Rosario.

SOGNI

serpentaccio

Prenda questa corda per un capo e la tenga ben stretta; io prenderò l’altro capo e sospenderemo la corda sul serpente

poi gliela sbatteremo sulla schiena.

alzò la corda e con questa diede una sferzata sulla schiena del rettile

Il serpente fa un salto e volge la testa indietro per mordere ciò che l’ha percosso, ma resta allacciato come in un cappio scorsoio.

il serpente si dibatteva furiosa mente e dava tali colpi in terra con la testa e con le immani sue spire, che le sue carni si laceravano e ne saltavano i pezzi a grande distanza

Così continuò finché non rimase di lui che lo scheletro spolpato.

— Il serpente figura il demonio e la corda l’Ave Maria o piuttosto il Rosario, che è una continuazione di Ave Maria, con le quali si possono battere, vincere, distruggere tutti i demoni dell’inferno ».

l’incudine e il martello

il martello significa la Confessione, l’incudine la Comunione: bisogna far uso di questi due mezzi.

Nel febbraio del 1848 il marchese Roberto d’Azeglio, amico personale di Carlo Alberto e senatore del Regno, onorò l’Oratorio di Don Bosco di una sua visita. Il Santo lo accompagnò a visitare tutta la casa. Il marchese espresse la sua viva compiacenza, ma con una riserva. Definì tempo perduto quello occupato a recitare il Rosario.— Lasci — disse — di far recitare quell’anticaglia di 50 Ave Maria infilzate una dopo l’altra.— rispose Don BoscoE con il coraggio che gli era proprio soggiunse:— E anche,A stimolare i giovani ad amare il Rosario era incoraggiato anche dai suoi. Uno, particolare, è alquanto noto e molto significativo. Risale alla vigilia dell’Assunta del 1862.Don Bosco sognò di trovarsi nella sua borgata natia — oggi Colle Don Bosco — in casa del fratello, con tutti i suoi giovani. Ed ecco che gli si presenta Uno (la solita Guida dei suoi sogni) che lo invita ad andare nel prato attiguo al cortile, e là gli indica unlungo 7-8 metri, di una grossezza straordinaria.Don Bosco inorridisce e vuole fuggire. Ma la Guida lo invita a non aver paura e a fermarsi. Poi va a prendere una corda, ritorna da Don Bosco e gli dice:— E poi?— E— Ah! No, per carità! Guai se noi faremo questo. Il serpente si rivolterà inviperito e ci farà a pezzi.« Ma la Guida insistette »— narra Don Bosco — « e mi assicurò che il serpente non mi avrebbe fatto alcun male, e tanto disse che io acconsentii a fare come voleva. Egli intanto— Tenga stretto — grida la Guida — e non lasci sfuggire la corda.E corse a legare il capo della corda che aveva in mano a un pero vicino; poi legò il capo della corda che tenevo io all’inferriata di una finestra della casa. FrattantoMorto il serpente, la Guida slegò la corda dall’albero e dalla finestra, la raccolse e la chiuse in una cassetta. Dopo qualche istante l’aprì. Con stupore mio e dei giovani che erano accorsi, vedemmo che quella corda si era disposta in modo da formare le parole:Ave Maria. La Guida spiegò:A questo punto agli occhi di Don Bosco si presentò una scena ben dolorosa: vide giovani che raccoglievano pezzi di carne del serpente e ne mangiavano e restavano avvelenati.« Io non sapevo darmi pace — racconta Don Bosco — perché nonostante i miei avvisi, continuavano a mangiare. Io gridavo all’uno, gridavo all’altro; davo schiaffi a questo, pugni a quello, cercando di impedire che mangiassero, ma inutilmente. Io ero fuori di me stesso, allorché vidi tutt’intorno un gran numero di giovani distesi per terra in uno stato miserando ».Allora Don Bosco si rivolse alla Guida:— Ma non c’è un rimedio a tanto male?— Sì che c’è.— Quale sarebbe?— Non c’è altro che— Come? Debbo forse metterli sull’incudine e batterli col martello?— Ecco — rispose la Guida —