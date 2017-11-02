В Чили возникли горячие споры о стоимости поездки Папы Франциска

Конгресс Чили одобрил освобождение от налоговой нагрузки для богатейших компаний, которые являются организаторами визита Папы Франциска, запланированного на 15-18 января 2018 года. Стоимость трехдневного визита составляет 18 миллионов долларов, при этом сама церковь оплачивает лишь треть от данной суммы. Четыре банка активировали функцию пожертвования денежных средств в своих банкоматах.Сторонники левых взглядов, которые обычно поддерживают Папу Франциска, выступили с активной критикой подобных расходов, которые они считают "чрезмерными".Они также выступают против того, чтобы тот, кто является поборником смиренности и говорит об опасности коммерциализации, мог использовать возможности по сбору средств через бакноматы.