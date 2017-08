Dr. Galat: Warum kritisieren wir Papst Franziskus? (Teil 2)

Warum kritisieren wir Papst Franziskus?

Teil II

Warum kritisieren wir Papst Franziskus?

Der Papst ist unfehlbar, aber nur wenn er ex cathedra spricht.

Franziskus Wahl. Ernste Zweifel über seine Legitimität.

(BildEinige von euch werden vielleicht denken: Jetzt kommt wieder Dr. Galat mit seinem abgedroschenen Thema “Franziskus” und seiner zwanghaften Beharrlichkeit, ihn zu kritisieren. Wir beziehen uns jetzt auf den ersten Punkt: Warum kritisieren wir Papst Franziskus? (BildIst es vielleicht aus Hass, den uns einige vorwerfen? Erinnert euch, liebe Telefreunde, dass ein Christ sich nicht leisten kann, jemanden zu hassen. Der Hass ist ein klares und definitives Werk des Teufels. Den Hass hassen ist die Weisung eines Christen, eines authentischen Jünger Christi. Und nicht, weil wir einfach den Hass ablehnen sollen, der gewiss etwas Böses ist, sondern weil wir alles Böse ablehnen sollen, z. B., die Überheblichkeit, den Egoismus, die Trägheit, den Klatsch (oder Tratsch), den Neid, den Zorn und die Ungerechtigkeiten, etc. (Bild) Der Christ soll alle Sünden ablehnen.Und wenn unsere Einstellung in Bezug auf Franziskus nicht auf Hass basiert, aus welchem Grund tun wir das dann? Nun, aus dem vollkommenen Gegenteil, aus Nächstenliebe, aus Liebe für die Rettung der Seelen. Besonders aus Liebe für die Rettung jener Seelen, die durch die verdrehten Lehren eines irrigen Papstes in die Irre gehen können und am Ende in der Hölle landen. Zum Beispiel, wenn Franziskus sagt, dass alle Seelen gerettet werden und dass es die Logik des Evangeliums ist, dass keiner verloren gehe, so ist es logisch, dass alles locker wird, nach dem Motto: Ich kann alles machen, was mir gefällt, was ich will, denn eine Hölle gibt es sowieso nicht. Das bringt die Gefahr mit sich, dass die Seelen die “dolce Vita” vollziehen, die besagt: “Essen und trinken wir, denn morgen werden wir sterben und wir werden sowieso gerettet werden.” Das ist eine unglückliche Lehre, die die Unmoral begünstigt, mit der Ausrede, dass keiner durch sie verdammt werden wird. (BildWir kritisieren Franziskus, weil wir mit Eifer eure Rettung wollen. Und es ängstigt uns, dass seine Fehler euch vom richtigen Weg, der zum Himmel führt, abbringen könnten. Diejenigen, die uns beschuldigen, Hass zu empfinden, benehmen sich wie unsere Richter. In diesem Fall verstoßen sie gegen das Verbot, welches besagt, dass kein Mensch Richter seiner Brüder werden soll. (Lk 6, 37) Natürlich kann man uns oberfächlicherweise des Richtens von Franziskus beschuldigen. Aber diejenige, die uns unbegründet beschuldigen, können nicht ignorieren, dass unsere Einstellung in Bezug auf dieses Papsttum ein Ausüben eines Rechtes und vor allem die Erfüllung einer Pflicht ist, die alle Christen haben, wie die kirchliche Konstitution (Nr 37) es so aufstellt. Ich habe mich bei mindestens 85 Gelegenheiten an die kirchlichen Einrichtungen gewandt, um die Überschreitungen, Häresien, und Fehler von Theologen, Priestern, Bischöfen, Kardinälen und sogar vom selben Papst Franziskus zu reklamieren. Das Ergebnis war eine Totenstille von Seiten der Bischöfe. Vor fünf Jahren hatten wir bei zwei Gelegenheiten von Kardinal Ruben Salazar Gómez eine klare Antwort für jede Anzeige erbeten. Diesen Brief, mit allen entsprechenden Beweisen, habe ich dem Botschafter des Vatikans in Kolumbien, Mons. Ettore Balestrero, gegeben. Ich habe mich mit ihm eine Stunde lang im Rektorat der Universität “La Gran Colombia” unterhalten. Das Ergebnis war negativ. Das dritte Mal habe ich mich am 23. Februar 2017 an Kardinal Gómez gewandt. In diesem Brief stellte ich ihm fünf Fragen, wegen der häretischen Lehren von Franziskus und der allgemeinen Verwirrung in der katholischen Kirche. Im Video werden zwei Beispiele davon gezeigt:Bergoglio: “Der Proselytismus ist eine Dummheit, ein Krebs und eine Sünde.”Frage: Durch diese Aussage ist die Anordnung Jesu in Mt 28, 19-20 nicht mehr gültig. Heißt das, dass wir keinen Proselytismus mehr machen dürfen?Bergoglio: “Es ist nicht wichtig, dass Katholiken, Protestanten, Orthodoxe oder Juden ein Kind erziehen. Wichtig ist nur, dass es erzogen wird und dass es keinen Hunger hat. Die Erziehung soll auf die religiöse Bildung verzichten.”Frage: Muss man jetzt bei der Erziehung der Kinder und Jugendlichen auf die katholische Religion und Moral verzichten? Wichtig sind nur die Erziehung und den Hunger zu stillen?Von keinem Würdenträger habe ich Antwort bekommen. Ich habe auch an 80 Prälaten überall in Kolumbien in Bezug auf die Verwirrung aufgrund des Dokuments Amoris Laetitia geschrieben, das Todsündern die Heilige Kommunion erlaubt. Ich habe sie darum gebeten, sie mögen sich ehrlich äußern. Keiner von denen hat geantwortet. Wir haben nur die Empfangsbestätigung zweier Bischöfe bekommen. Der nächste Schritt war, diese Anzeigen im Fernsehen zu veröffentlichen. Diese Häresien wurden auch durch die Medien vom Klerus in aller Welt und vom selben Papst Franziskus verbreitet. Ich war gezwungen, der historischen Herausforderung der großen Apostasie eine Antwort zu geben. Gegenüber dieser Apostasie schweigt fast die Mehrheit der Prälaten. In meinem Zustand als Gläubiger, praktizierender Katholik und Direktor der Universität, wo Professionelle gebildet werden, und als Senderleiter eines katholischen Senders war ich verpflichtet, den eigenen Glauben zu zeigen und zu verteidigen. Die Prälaten sollten die ersten sein, die, aufgrund ihrer Berufung, die Wahrheiten des Glaubens und die guten Sitten bestätigen. Sie sind diejenigen, die mich dazu zwingen, mich so zu benehmen, wie ich es bis jetzt getan habe. Die Umstände fordern es. Ich werde von denen falsch beurteilt, die behaupten, dass ich mich über den Papst stellen wolle oder ihn vertreiben wolle. Das ist aber nicht wahr, nicht möglich und nicht erwünscht. Gott ist mein Zeuge. Mein Eifer für das Haus Gottes ist, was mich verschlingt, um auf diese Art und Weise zu agieren. (Psalm 69, 10: "Denn der Eifer für dein Haus verzehrte mich und die Schmähungen aller, die dich schmähten, fielen auf mich.") Ich würde mir wünschen, dass dieser Eifer die Prälaten träfe und diejenigen, die unbegründet urteilen.Dürfen die Gläubigen einen Papst kritisieren? Einige behaupten, dass man den Papst nicht kritisieren darf, weil er vom Heiligen Geist auserwählt worden sei, weil er Nachfolger Petri sei und seine Stimme heilig sei, weil er der Vertreter Gottes auf Erden sei, weil er unfehlbar sei und weil die Kirche von Hirten geleitet würde, die von Gott erwählt seien, etc.(BildEs ist nicht wahr, dass alles, was der Papst sagt, unfehlbar ist. Er ist nur bei wenigen Gelegenheiten unfehlbar, nur wenn er ex cathedra spricht. Das heißt, wenn er die klare und ausdrückliche Absicht hat, eine Wahrheit des Glaubens zu definieren. Bei den meisten Gelegenheiten, wenn ein Papst spricht, sollen wir ihm zuhören und gehorchen, wie es im Katechismus steht. Aber das betrifft nicht den Gehorsam des Glaubens, zu dem wir im Fall eines Dogmas verpflichtet wären, nicht aber gegenüber einer pontifikalen Lehre. Das steht unter den Nummern 891 und 892 des Katechismus der katholischen Kirche.891 „Dieser Unfehlbarkeit ... erfreut sich der Römische Bischof, das Haupt des Kollegiums der Bischöfe, kraft seines Amtes, wenn er als oberster Hirt und Lehrer aller Christgläubigen, der seine Brüder im Glauben stärkt, eine Lehre über den Glauben oder die Sitten in einem endgültigen Akt verkündet ... Die der Kirche verheißene Unfehlbarkeit wohnt auch der Körperschaft der Bischöfe inne, wenn sie das oberste Lehramt zusammen mit dem Nachfolger des Petrus ausübt", vor allem auf einem Ökumenischen Konzil (LG 25) [Vgl. 1. Vatikanisches K.: DS 3074]. Wenn die Kirche durch ihr oberstes Lehramt etwas „als von Gott geoffenbart" und als Lehre Christi „zu glauben vorlegt" (DV 10), müssen die Gläubigen „solchen Definitionen mit Glaubensgehorsam anhangen" (LG 25). Diese Unfehlbarkeit reicht so weit wie die Hinterlassenschaft der göttlichen Offenbarung [Vgl. LG 25].892 Der göttliche Beistand wird den Nachfolgern der Apostel, die in Gemeinschaft mit dem Nachfolger des Petrus lehren, und insbesondere dem Bischof von Rom, dem Hirten der ganzen Kirche, auch dann geschenkt, wenn sie zwar keine unfehlbare Definition vornehmen und sich nicht endgültig äußern, aber bei der Ausübung des ordentlichen Lehramtes eine Lehre vorlegen, die zu einem besseren Verständnis der Offenbarung in Fragen des Glaubens und der Sitten führt. Diesen authentischen Lehren müssen die Gläubigen „religiösen Gehorsam des Willens und des Verstandes ... leisten" (LG 25), der sich zwar von der Glaubenszustimmung unterscheidet, sie aber unterstützt.Es gibt einen Unterschied zwischen beiden Arten der Lehre. Und es gibt auch einen Unterschied in Bezug auf unseren Gehorsam. Wenn man behauptet, dass der Papst unfehlbar ist, begeht man Papolatrie (Götzendienst). Das ist inakzeptabel und abstoßend vor Gott.Wir schulden einem Papst Gehorsam, der wirklich vom Heiligen Geist erwählt wurde und welcher der echte Nachfolger Petri ist, und nicht einem, der von einfachen Männern, auch wenn diese Kardinäle sind, erwählt wurde. Wir schulden einem legitimen Stellvertreter Gottes auf Erden, einem von Gott erwählten echten Hirten Gehorsam. Aber wurde Jorge Mario Bergoglio vom Heiligen Geist erwählt? Beurteilt ihr das selber, liebe Freunde.Es gab schon eine offene feindliche Atmosphäre gegenüber Benedikt XVI. von Seite der Mitteleuropäischen Länder, besonders von Deutschland. Die gleiche Feindlichkeit, die der Heiliger Johannes Paul II. ertragen musste. Warum diese Feindlichkeit? Wegen der Festigkeit im Glauben von Benedikt XVI. und seiner tadellosen Einstellung. Seine Festigkeit im Glauben war unerträglich für die Apostaten und die modernistischen Häretiker, die in der Kirche wimmelten und die sich jetzt ihrer bemächtigt haben.Es existiert aber eine sehr bedeutsame Tatsache mit schwerwiegenden Konsequenzen in Bezug auf die Legitimität der Wahl Bergoglios als Papst und in Bezug auf den Rücktritt Benedikts XVI. Ihr könnt eure Schlüsse einfach selber ziehen. Wir fangen mit dem Zeugnis von Kardinal Daneels aus Belgien an. (BildBei der Vorstellung seiner Biographie (23. 9. 2015) hat er über die St Gallen Mafia erzählt. Diese Kardinälemafia hat den Rücktritt Benedikts erzwungen und die Wahl Franziskus manipuliert. Ist die von einer Verschwörung manipulierte Papstwahl gültig? Wann hört ein Papst auf, Papst zu sein?