Un nouvel évêque diocésain bien distrait

Le 12 juillet, le pape Francis a nommé l'évêque auxiliaire de Milan Pierantonio Tremolada comme nouvel évêque de Brescia, en Italie. Tremolada est connu pour être distrait. Quand des objets perdus étaient trouvés dans le séminaire où il enseignait, on pensait immédiatement qu'ils lui appartenaientTremolada a un jour visité le palais épiscopal de Milan, où il a perdu la clé de sa voiture. Ceux qui l'ont trouvé ont dit que Tremolada était déjà parti et en route vers le séminaire. Ils l'ont contacté sur son téléphone portable.Tremolada leur a dit qu'il était dans le train et qu'il avait oublié qu'il était venu avec sa voiture.