Messaggio di Nostra Signora di Anguera, Regina della Pace, a Guspini (VS) Sardegna

trasmesso il 12/07/2017Cari figli, tutti quelli che governano nella giustizia amano e difendono la verità. Vivete nel tempo in cui la zizzania cresce in mezzo al grano, ma il Signore separerà i Suoi Eletti e questi saranno ricompensati. Baasa fu infedele, perché governò senza Dio e non fu scelto dal Signore. Quello che si costruisce nella falsità cadrà a terra. In Dio non c’è mezza verità. State attenti. Piegate le vostre ginocchia in preghiera. Il Mio Signore ha bisogno di voi. Non tiratevi indietro. DateMi le vostre mani e Io vi condurrò a Mio Figlio Gesù. Siate miti e umili di cuore, perché solamente così potete rimanere nella verità. Amate il Signore e lasciate che Lui conduca le vostre vite. Tutto in questa vita passa, ma la Grazia di Dio in voi sarà Eterna. Non dimenticate: Il silenzio dei giusti fortifica i nemici di Dio. Avanti nella difesa della verità. Coraggio. Nulla è perduto. Dopo tutta la tribolazione verrà per i giusti la Vittoria di Dio. Rallegratevi. I vostri nomi sono già scritti in Cielo. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.