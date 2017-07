Arsobispo Paglia Nabuhol sa Sapot ng Kasinungalinan

Sa pakikipag-usap sa Avvenire ni Arsobispo Vicenzo Paglia, ang presidente ng Pontifical Academy for Life, kanyang dinepensahang muli ang sang-ayon sa aborsyon na teologong Anglican na si Nigel Biggar, na itinalaga ni Papa Francis sa Academy. Isinalaysay ni Paglia na si Biggar ay hindi "pabor sa aborsyon".Kanyang sinisi ang "maling interpretasyon ng media" at sa mga hindi nakakaintidi sa di umano'y "kumplikadong wika" sa pakikipagniig ni Biggar noong 2011 sa pilosopong si Peter Singer.Sa pakikipagniig na ito hindi malinaw na sinabi ni Biggar na, "Nais kong guhitan ng linya ang aborsyon sa 18 linggo pagkatapos ng paglilihi, na halos pinakamaaagang panahon kung saan may ebidensya ng aktibidad ng utak, at samakatuwid ay kamalayan".