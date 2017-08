Schottischer Bischof an Homosexuelle: Lebt keusch

Catholic Herald

Der Priester Paul Morton von Cambuslang in Schottland äußerte in einem sozialen Netzwerk seinen Wunsch, „das Unheil wiedergutzumachen“, das angeblich in der Vergangenheit durch die „negative Haltung“ der Kirche gegenüber der Todsünde der homosexuellen Handlungen angerichtet worden war.Sein Bischof Joseph Toal von Motherwell reagierte laut demin einer Stellungnahme. Sie besagt, dass Priester jene Menschen, welche homosexuelle Versuchungen erfahren, ermutigen sollen, ein keusches Leben zu führen: „Das ist der Weg des Lebens, den die Tradition der Kirche vorsieht.“