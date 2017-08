San Vicente Ferrer: "Prestando obediencia a uno que no es papa y tributándole honores papales, se quebranta el primer precepto de la primera tabla"

Tratado del cisma moderno de la Iglesia

CAPITULO III



En el que se declara ser muy peligroso para el alma cristiana adherirse como a papa al que no lo es, y apartarse, aunque sea por ignorancia, del verdadero.

Primera

Honra a tu padre y a tu madre

No adores a dios extranjero, ni ídolo, ni estatua, ni semejanza alguna del cielo

Segunda

a)

Pedid, y recibiréis; buscad, y encontraréis; llamad, y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y a quien llama se le abre

b)

Reconoce con atención las cabezas de tu grey y cuida de tus rebaños

El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador; pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por su nombre y las saca afuera; y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz; mas no siguen al extraño, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños

Tercera

Las leyes se establecen cuando son promulgadas

Decretum

"in istis temporalibus"

Su clamor subió por toda la tierra, y sus palabras llegan a los confines del orbe de la tierra

Cuarta

Si alguno lo desconoce, será él desconocido

Si tienes ignorancia, pecas gravemente

CAPITULO IV



En el que se declara que no basta, para la fe necesaria en la Iglesia de Dios, creer bajo condición e indeterminadamente en el verdadero papa

"Creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica"

Iglesia

No puede creerse que una es la Iglesia de Roma y otra la de todo el orbe. Las Galias, Bretaña, Africa, Persia, el Oriente y la India y todas, las naciones bárbaras adoran al mismo Cristo, observan la misma norma de verdad. Si se quiere una razón diré que el orbe es mayor que la Urbe, y dondequiera que haya un obispo, sea en Roma, en Augubio, en Constantinopla o en Tana (Numidia), tiene el mismo mérito, el mismo poder sacerdotal. Ni la magnitud de las riquezas, ni la pequeñez de la pobreza, le hacen mayor o menor, pues todos son sucesores de los Apóstoles.

Primera

Segunda

Quien desoye a la Iglesia, sea para ti como gentil o publicano

Tercera

La fe obra actuada por la caridad

La Fe sin obras está muerta

O bien, aborreciendo al uno, amará al otro, o bien, adhiriéndose a uno, menospreciará al otro

Obedeced a vuestros pastores

Los que me sirven no pecarán

CAPITULO V



En el que se declara que es necesario determinarse por el verdadero papa, mientras dura este cisma.

Primera

Sentencias

"a todos los hombres es necesario para su salvación creer los artículos de la fe contenidos en el Símbolo"

La caridad todo lo cree

Segunda

Tercera

Cuarta

"Debes saber que el Obispo está con la Iglesia, y la Iglesia con el Obispo; y si alguien no está con el Obispo, no está con la Iglesia"

Decretum

"Scire debes"

a)

"Son maldicientes quienes afirman que Dios ordenó al hombre cosas imposibles"

b)

c)

, compilado por fray Vicente Ferrer, de la Orden de Predicadores.Sobre la tercera cuestión, digo que para todos los cristianos a quienes ha llegado debidamente la notificación de los cardenales acerca de los dos elegidos, sin duda alguna, es muy peligroso y condenable obedecer como papa al que no lo es, apartándose del verdadero, aunque sea por ignorancia. Esto se prueba por muchas razones.. Porque, los que tal hacen pecan gravemente contra dos preceptos divinos, pues apartándose del papa verdadero y no tributándole el honor debido, quebrantan el primer precepto de la segunda tabla:... El papa legítimo es padre universal de los cristianos, y la Iglesia es la madre. Además, prestando obediencia a uno que no es papa y tributándole honores papales, se quebranta el primer precepto de la primera tabla, en el cual se ordena:. ¿Qué otra cosa es el falso papa sino un dios extranjero en este mundo, un ídolo, una estatua, una imagen ficticia de Cristo? Es evidente, pues, que es muy peligroso para cualquier alma cristiana quebrantar, aunque sea por ignorancia, los dos preceptos divinos señalados.. Dice Santo Tomás que la ignorancia excusa de pecado solamente cuando es invencible, o cuando se ignora lo que no hay obligación de saber (1-2, q. 76, a. 3). Es manifiesto que la ignorancia sobre el verdadero papa no es invencible, y esto por dos capítulos:Porque, tratándose de hechos de fe, ya que de esta cuestión depende un artículo de la fe, como se probará en el capítulo siguiente, está claro que si el hombre hace lo que está de su parte, es seguro que la divina clemencia le infundirá la luz de la fe, como dice San Agustín, comentando el evangelio de San Juan (In Jo. c. 14 ). Y el Señor dijo:(Mt. VI, 7; Lc. XI, 9-10).Porque, presupuestos los fundamentos de la fe cristiana, todos pueden llegar fácilmente al conocimiento del verdadero papa, como se declarará en la segunda parte. Pues desconociendo al verdadero papa, indudablemente se ignora algo que todo fiel debe saber, porque así como el pastor de los cristianos debe conocer sus propias ovejas para encaminarlas y custodiarlas, según aquello de los Proverbios:(Prov. XXXVII, 23), del mismo modo, todas las ovejas de Cristo han de conocer a su propio pastor, para escucharlo y seguirlo, Y así dice:(Jo. X, 1-5).. Según Santo Tomás, la ley general, o el precepto general de los superiores, obliga a todos después que se ha promulgado públicamente, y desde entonces nadie puede excusarse de observarla por ignorancia (1-2, q. 90, a. 4). Por eso se dice en el Decreto:(J. Gratianus,, I, dist, 4, c 3:). Pues bien: consta que la elección del verdadero papa, sea quien sea, hecha por los cardenales, ha sido promulgada por todo el mundo:, como dice el Salmo (Ps XVIII, 5). Luego es evidente que en este caso no nos excusa ignorancia alguna. No puede decirse que la vana promulgación de los cardenales, o las muchas opiniones de los doctores sobre el papado, ó cualquier otra causa, nos den ocasión para ignorar o dudar lícitamente, como probaré más claramente en la segunda parte.. Se dice generalmente, y con acierto, que en la actualidad, por causa de la doble elección de papa, hay un cisma en la Iglesia, o mejor, hay separación cismática de la Iglesia. Si existe el cisma, es necesario que haya cismáticos, que no son precisamente los que obedecen al papa verdadero, sino los que obedecen al falso cual si fuera legítimo. La ignorancia no excusa a los cismáticos, porque, según San Pablo:(1 Cor. XIV, 38,). San Ambrosio, comentando la carta a los Romanos, dice:(C, II). Luego está claro nuestro primer propósito.Con todo, hay que notar que en este género de ignorancia no todos pecan del mismo modo. Cuanto más excelentes son los hombres en ciencia o en algún oficio y grado, tanto mayor es su pecado de ignorancia. Y a causa de la misma ignorancia, cuanto más se adhieren al falso papa, defendiéndolo, honrándolo o predicándolo como papa; y más se apartan del verdadero, impugnándolo, blasfemando contra él y seduciendo a los demás, tanto más gravemente pecan. Y quienes conociendo la verdad no comulgan con ella, sino que prefieren permanecer en su ignorancia mientras dura el cisma presente, con el fin de alcanzar bienes temporales y recibir réditos eclesiásticos o cosas semejantes, pecan mucho más que aquellos otros que desconocen la verdad por pura negligencia. Sin embargo, todos los que sufren ignorancia obedeciendo al falso papa y apartándose del verdadero, pecan mortalmente, exponiéndose por ello a un gran peligro, porque quebrantan el precepto divino y quedan excomulgados, según el derecho, automáticamente.Acerca de la cuestión cuarta hay que notar con diligencia que, según el derecho y según nuestra fe, como queda apuntado en el capítulo I, aunque haya muchas iglesias particulares en este mundo, sin embargo, una es la Iglesia universal de todos los fieles de Cristo, la cual es cabeza y rectora de las demás iglesias particulares: la Iglesia romana, sobre la que recae un artículo de fe:A pesar de ello, algunos ingenuos yerran en la interpretación del vocablo, que quiere decir congregación o reunión de los fieles. Y se imaginan que la Iglesia universal, a la que se refiere el artículo de fe, es la reunión de todos los fieles cristianos, agrupados bajo la fe de Cristo, y que la Iglesia romana es la cabeza de esta Iglesia universal, De este modo distinguen entre la Iglesia universal y la Iglesia romana. Pero se equivocan en esto, pues toman la palabra agrupación en un sentido exclusivamente pasivo, es decir, la multitud de los cristianos congregada o reunida. Y, por el contrario, según todos los intérpretes, esta convocación o reunión de todos los fieles debe tomarse también en sentido activo, porque reúne y congrega entre sí a todos los fieles del universo. Y esta es la Iglesia romana, a saber: el colegio apostólico, constituido por el papa y los cardenales. Dondequiera que estén, cualesquiera que sean, tantos como fueren, todos los fieles cristianos forman con ellos una única Iglesia universal. Por lo cual, San Jerónimo, en la Carta a Evangelo presbítero, dice:Esto presupuesto, es manifiesto que, teniendo los dos elegidos su colegio cardenalicio —si es que todos pueden llamarse cardenales—, el que es indiferente y duda cuál de los dos es el verdadero papa, es también indiferente y duda de la verdadera Iglesia de Cristo, esto es, del verdadero colegio apostólico, pues la Iglesia romana y apostólica no puede ser conocida si se desconoce el verdadero papa, y viceversa. Por tanto, respondiendo a la cuestión, digo que en nuestro caso no es suficiente, para salvar la fe que hemos de tener en la Iglesia de Cristo, creer bajo condición e indeterminadamente en el verdadero papa, del mismo modo que no basta creer condicional e indeterminadamente en la Iglesia, Y esto por las razones siguientes:. Creer condicionalmente y sin determinación los artículos de la fe —v. gr., creer una cosa..., si es así; o decir que, en general, se cree todo lo que es verdadero— no basta al fiel cristiano porque tal creencia no procede de la fe, ya que, como dice Santo Tomás, la fe cristiana tiene máxima certeza, y no admite duda alguna acerca de su objeto (2-2, q 4, a. 8). Ahora bien, ya se dijo que creer en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, es un artículo de fe. Por consiguiente, no basta al fiel cristiano la credulidad condicional e indeterminada en la Iglesia y, por tanto, en el verdadero papa, porque una cosa conlleva la otra, como queda dicho.. Si dicha credulidad indeterminada y condicional bastara al fiel cristiano, se seguiría de aquí que los griegos y otros cismáticos tendrían fe suficiente en la Iglesia de Cristo, porque todos ellos tienen tal credulidad condicional e indeterminada en la Iglesia. Es más: cualquier hombre concederá con gusto todas las falsedades y absurdos, suponiendo que sean verdaderos. Sin embargo, consta que los cismáticos no creen debidamente en la Iglesia católica, y por ello se llaman cismáticos, esto es, desgajados y separados de la Iglesia, porque no creen en la Iglesia romana. Así escribe San Mateo:(Mt. XVIII, 17), esto es, como gentil, pagano e infiel, según expone San Agustín. Por consiguiente, queda en firme lo que decíamos antes.. Según los sagrados doctores, la fe católica dirige suficientemente al hombre en sus acciones, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento de los preceptos de la ley, cuya obediencia es necesaria para salvarse. Por eso dice San Pablo:(Gal. V, 6). Y Santiago:(Jac. II, 17). Pues bien, la fe condicional e indeterminada en el papa verdadero no dirige suficientemente al hombre en sus obras, sino que lo deja perplejo. Pongo por caso que ambos electos ordenen simultáneamente a cierto individuo indiferente e indeterminado, residente en Valencia, algunos preceptos contrarios e incompatibles: por ejemplo, uno le manda que el primer día de cuaresma emprenda el camino de Santiago, y el otro le manda que el mismo día se ponga en camino hacia Roma, u otros preceptos incompatibles. O supongamos que definan bajo anatema cosas contrarias en materias de fe. Entonces, una de dos: o no obedece a ninguno, u obedece a uno solo, ya que nadie puede servir a dos señores disidentes entre sí, según comenta la Glosa interlineal., como leemos en San Mateo (VI, 24). Si a ninguno obedece y permanece en la duda, está claro que dicha credulidad no le guía suficientemente en la observancia de los preceptos divinos, pues se dice en la carta a los Hebreos:(Hebr. XIII, 17). Si con duda e indeterminación obedece a uno solo, sea el que sea, entonces peca gravemente, exponiéndose a gran peligro. Por el contrario, dice la Sabiduría:(Eccli. XXIV, 30).Si alguien dijera que estas razones valen cuando la Iglesia universal ha determinado quién es el papa legítimo, le diré que esto mismo ocurre en nuestro caso, y no hay que esperar de la Iglesia mayor determinación acerca del verdadero papa, como se verá claramente en la segunda parte.Respecto a la quinta cuestión, hay que afirmar llanamente, según lo expuesto, que es necesario para la salvación determinarse en la creencia del papa verdadero, para todos aquellos a quienes llegó debidamente la notificación de los cardenales sobre el papado. Lo cual se prueba por las siguientes razones:. Según el maestro de las(III Sent., d. 25). Por eso dice San Pablo:(1 Cor., XIII, 6), es decir, todo lo que la verdad aconseja, según la Glosa. Mas para salvar el artículo de fe sobre la Iglesia, a la que todos hemos de creer y obedecer, no basta la credulidad condicional e indeterminada sobre el verdadero papa, como se dijo en el capítulo precedente. Luego es necesario para la salvación determinarse a creer en el papa verdadero.. Como dicen por lo general los santos doctores, es necesario para salvarse que todos crean determinada y explícitamente todas y cada una de las verdades definidas por la Iglesia universal, cuando consta con certeza que así las ha declarado la Iglesia. Es así que la Iglesia universal ha declarado ya quién es el verdadero papa, como se verá más abajo. Luego está clara nuestra proposición.. Así como por la fe hay que creer en un solo Dios y en un Salvador, que está en los cielos, del mismo modo estamos obligados a creer en su único vicario universal en la tierra, como se demostró en el capítulo I. Ahora bien, para salvarse es necesario creer explícita y determinadamente en un solo Dios, trino en personas y uno en esencia, y de igual manera en un Salvador, Jesucristo, y no basta creer indeterminadamente y bajo condición en un solo Dios o en un solo Salvador. Luego para la fe de la cristiandad y para alcanzar la salvación es necesario determinarse por el papa legítimo, vicario universal del Salvador.. Fuera de la Iglesia no hay salvación, como dicen comúnmente los sagrados doctores. Por eso fué figurada la Iglesia en el Arca de Noé, fuera de la cual nadie pudo salvarse del diluvio (Gen. VII, 21-23). Quienes no creen explícita y determinadamente en el papa verdadero no entran en una iglesia determinada y, por consiguiente, están fuera de la Iglesia, como se demostró en el capítulo anterior. A este propósito se lee:(J. Gratianus,, II, causa 7, q. 1, c. 7:). Luego de nuevo queda manifiesto nuestro intento.Al llegar aquí se nos plantean tres dudas:Nadie está obligado a lo que cae fuera de su alcance. Por eso dice San Jerónimo en la Exposición de la fe católica:. En el caso presente, creer explícita y determinadamente en el verdadero papa no está en la mano del hombre, pues hay muchos que quisieran creer de este modo, si pudieran hacerlo sin peligro. Luego parece que no es necesario creer así para salvarse.En este mundo hay muchas personas devotas y timoratas que permanecen indeterminadas en el asunto que nos ocupa, prefiriendo dudar piadosamente a definirse con temeridad. Parece muy duro decir que por ello no estén en vías de salvación.Existen en este mundo muchas personas idiotas e ingenuas que nada entienden de este problema, las cuales creen que se salvarán por la fe cristiana que deriva en obras. Parece demasiado duro decir que se han de condenar.Respondo a la primera duda que cualquiera puede decidirse, con certeza y sin peligro de ningún género, por el verdadero papa, basándose en la determinación que ha hecho la Iglesia acerca del legítimo pontífice, como se demostrará más adelante.A la segunda duda digo, con Santo Tomás, que definir y determinar en las cosas de fe pertenece a la Iglesia romana, la cual no puede errar en materia de fe, pues así lo prometió Cristo: Yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe (Luc, XXII, 32). Mas definir y determinar la propia voluntad respecto de las cosas de fe, ya definidas y determinadas por la Iglesia como tales, no es imprudencia, sino de necesidad para la salvación. Y dudar de ellas no es piadoso, sino impío y pecaminoso. Ahora bien, quién sea el verdadero papa entre los dos elegidos, está ya suficientemente declarado y determinado por la Iglesia, como expondré más ampliamente en la segunda parte.A la tercera duda, referente a los idiotas e ingenuos, he de decir que si no llegó a su conocimiento la notificación que han hecho los cardenales sobre el papado, están excusados, a no ser que haya mediado negligencia por su parte. Si alguien que manda en la Iglesia, ordena algo que es contrario a la voluntad de Dios, a la moral, a la fe, a los dogmas establecidos, los mandamientos, o contra María Santísima, o la doctrina, el Catecísmo o contra el propio Evangelio... por muy papa que fuera... ¿Debemos obedecerle ciegamente? ¿debemos poner límites en dicha obediencia?

Primero Dios, luego Dios y despues Dios."ALEGATO CONTRA LA PAPOLATRIA" POR ANTONIO M.R.Quizás la Papolatría es una de las peores herejías que asolan hoy en día a la Iglesia, consiste en considerar que el Papa, por el mero hecho de ser Papa, está dotado de unos atributos de infalibilidad total y perfección que solo corresponden a Dios, otras formas de Papolatria son considerar que el Papa es Santo por el mero hecho de ser Papa, o que el Papa es directamente elegido por el Espíritu Santo. La Papolatria se basa generalmente en un mal entendido sentido de la lealtad o la obediencia, en un seguidismo irracional, o en la simple adulación del Santo Padre.¿ES EL PAPA ELEGIDO POR EL ESPIRITU SANTO?«Yo no diría que el Espíritu Santo elige al Papa, pues no es que tome el control de la situación sino que actúa como un buen maestro, que deja mucho espacio, mucha libertad, sin abandonarnos, hay muchos Papas que el Espíritu Santo probablemente no habría elegido». Así lo dijo S.S. Benedicto XVI.Considerar que el Papa es elegido directamente por el Espíritu Santo es un error muy extendido entre la mayoría de los católicos de hoy en día. Dios no elige al Papa, sino que inspira su elección, pero siempre sin violentar la libertad individual de los responsables de la misma.¿CUAL ES ENTOCES EL PAPEL DEL ESPIRITU SANTO?«El papel del Espíritu Santo hay que entenderlo de un modo más flexible. No es que dicte el candidato por el que hay que votar. Probablemente, la única garantía que ofrece es que nosotros no arruinemos totalmente las cosas». Benedicto XVIEl Espíritu Santo básicamente lo único que garantiza es la promesa de Cristo sobre el ministerio petrino, “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella." (Mateo 16:13-18). Que Dios nos garantice que la Iglesia no sucumbirá a los ataques del Infierno NO significa que no pueda ser seriamente dañada, NO significa que sea inmune a la Apostasía o al Espíritu del Mundo, NO significa que todos sus Papas vayan a ser Santos.¿ES INFALIBLE EL PAPA?Cualquiera que conozca mínimamente la historia de la Iglesia sabe que esto no es así, ha habido Papas cuya conducta moral ha sido nefasta, que incluso han llegado a incurrir en graves inmoralidades sexuales, homicidios, y toda clase de conductas desordenadas. Una vez más, Dios respeta nuestra libertad para seguir sus inspiraciones, el Papa no solo se puede equivocar, sino que puede incurrir en graves pecados mortales, y por tanto no está libre de la posibilidad de condenación eterna.Al igual que un Papa puede pecar en lo personal, también puede incurrir en errores de índole pastoral contra la Fe.¿CUANDO ES INFALIBLE EL PAPA?El Papa solo es infalible cuando habla “excathedra” o cuando emite doctrina, solo en ese momento el Espíritu Santo garantiza que la Iglesia no incurrirá en el error. En los últimos años son muy infrecuentes las declaraciones doctrinales, siendo la mayor parte de la labor de los pontífices pastoral, y por tanto esta puede estar sujeta a error.¿DEBEMOS LOS LAICOS ASUMIR TODO LO QUE DIGA EL PAPA?"Si la Fe está en peligro inminente, los prelados deben ser acusados por sus fieles, inclusive públicamente" Santo Tomas de Aquino.De ninguna manera debemos asumir todo lo que digan nuestros pastores si esto pone en riesgo la Fe, si el Papa hace o dice algo en contra de la enseñanza tradicional de la Iglesia, o promueve acciones pastorales que atentan contra la misma, los laicos tenemos el derecho y el deber de denunciar incluso públicamente estas desviaciones. Las actitudes aduladoras, son pecaminosas, y debemos huir de la doblez de corazón y actuar con sinceridad.Por. Antonio M.R. (Autor del Blog Pensamiento Disidente).----------------------------------------------------------------------------------------------