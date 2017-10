Kardinal Pinangunahan ang Misa sa Piyesta ng mga Hindu

defimedia.info

Ipinagdiwang ng makabagong si Kardinal Maurice Piat ng Port Louis, Mauritius, ang "Misa sa okasyon ng piyesta ng Diwali" noong Oktubre 18. Ang Diwali ay isang piyesta ng mga Hindu para sa dalawang diyos na sina Ganesha at Lakshmi na ayon sa Ebanghelyo at doktrina ng Katoliko ay dapat ikonsiderang mga demonyo.Ayon sadumalo ang Punong Ministro ng Mauritius sa Misa. Hiniling ni Piat sa kanyang homiliya na irespeto ang "magkakaibang kultura at relihiyon".