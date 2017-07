Erst Hindu, dann Atheist und bald ein katholischer Priester

Am 15. Juli wird der Dominikaner Robert Krishna von Erzbischof Anthony Fisher von Sydney zum Priester geweiht. Das berichtet die australische Zeitung „Catholic Weekly“.Robert erblickte in Bangalore in Indien in einer hinduistischen Familie das Licht der Welt. Als zehnjähriger wurde er Atheist und in der Jugend Agnostiker. Mit 18 Jahren begann er in Sydney zu studieren. Drei Jahre später, im Jahr 2001, fiel er in eine Depression. Er merkte, dass das menschliche Leben ohne Gott keine Bedeutung hat.Krishna begann eine anglikanische Kirche zu besuchen und empfing dort im September 2002 die Taufe. Dann begegnete er katholischen Studenten und wurde „mehr durch ihr Beispiel und durch Gespräche“ bekehrt „als durch ihre Argumente“. Im Jahr 2010 bat er um die Aufnahme in den Dominikanerorden und wurde akzeptiert.