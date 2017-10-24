Африканский кардинал назвал немецкую церковь "уставшей" и бесплодной

В ходе проповеди, которая проходила 22 октября в немецком Вертингене, кардинал из Буркина-Фасо, Филиппе Кедраого, сообщил присутствующим, что церковь должна "давать людям Иисуса", а не деньги. Кедраого назвал немецкую церковь "уставшей", а также спросил: "Разве местная церковь способна найти общий язык с прихожанами?" Кардинал отметил, что с каждым днем все меньше и меньше молодых людей проявляют интерес к церкви, а количество крещеных детей стремится к нулю.Несмотря на ужасающую коррупцию, которая поразила немецкую церковь, она все еще имеет сильное влияние на Ватикан, и лично на Папу Франциска.