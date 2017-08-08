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Кардинал отправляется в Меджугорье, получив благословение Папы Франциска

По сообщениям издания Večernji List, 6 августа албанский кардинал Эрнест Симони принял участие в 28 международном молодежном фестивале в Меджугорье, получив благословение Папы Франциска. Издание сообщает, что "мы находимся всего в одном шаге от решения Папы Франциска по признанию официального статуса Меджугорья".

Изображение: Medjugorje, © Adam Julian, CC BY-NC-ND, #newsPsxytjrvba
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