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Кардинал отправляется в Меджугорье, получив благословение Папы Франциска
По сообщениям издания Večernji List, 6 августа албанский кардинал Эрнест Симони принял участие в 28 международном молодежном фестивале в Меджугорье, получив благословение Папы Франциска. Издание сообщает, что "мы находимся всего в одном шаге от решения Папы Франциска по признанию официального статуса Меджугорья".
Изображение: Medjugorje, © Adam Julian, CC BY-NC-ND, #newsPsxytjrvba
Изображение: Medjugorje, © Adam Julian, CC BY-NC-ND, #newsPsxytjrvba